करुण नायर नहीं.. 152 ठोकने वाले केएल राहुल और कप्तान की इस गलती की वजह से हारी दिल्ली? अश्विन का बयान सुन खुल जाएगा दिमाग

आईपीएल 2026 में शनिवार को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले में चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिली. दिल्ली ने पंजाब के सामने 265 रन का विशालकाय लक्ष्य रखा था और जीत पक्की नजर आ रही थी. लेकिन पंजाब किंग्स ने रिकॉर्ड रन चेज से इतिहास रच दिया. हार के गुनहगार के रूप में करुण नायर चर्चा में आए थे, क्योंकि उन्होंने श्रेयस अय्यर का कैच छोड़ा और वहीं से पंजाब किंग्स ने मैच छीन लिया. लेकिन इस मुद्दे पर दिग्गज अश्विन की राय विपरीत रही. उन्होंने करुण नायर के कैच छोड़ने के पीछे की वजह साफ की और कप्तान की गलती जगजाहिर की.

चार गेंदो में छोड़े 2 कैच

करुण नायर ने 15वें और 16वें ओवर में श्रेयस अय्यर के दो आसान कैच छोड़े. ये दोनों कैच महंगे साबित हुए क्योंकि अय्यर पर पंजाब किंग्स की टीम निर्भर हो चुकी थी. उन्होंने ताबड़तोड़ 36 गेंद में 71 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. पहले विपराज निगम ने अय्यर को एक मिस-टाइम्ड लॉफ़्टेड शॉट खेलने पर मजबूर किया, जो लॉन्ग-ऑफ की तरफ गया. नायर आराम से गेंद के नीचे पहुंच गए, लेकिन उन्होंने एक आसान सा दिखने वाला कैच टपका दिया. उनकी प्रतिक्रिया ने सब कुछ बयां कर दिया. इसके चार गेंद बाद ही 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर, कुलदीप यादव ने उन्हें अपनी 'रॉन्ग-अन' गेंद से चकमा दे दिया. गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी और हवा में उछलकर लॉन्ग-ऑन की तरफ गई, लेकिन नायर जो एक बार फिर सही जगह पर खड़े थे उसे पकड़ने में नाकाम रहे. दूसरा कैच छूटने के बाद, नायर साफतौर पर काफी परेशान दिखे.

अश्विन ने किया नायर का सपोर्ट

अश्विन ने अपने YouTube चैनल 'ऐश की बात' पर बोलते हुए, अश्विन ने कहा, 'मैं आपको करुण नायर की स्थिति के बारे में बताता हूं. जब किसी खिलाड़ी को पता होता है कि वह प्लेइंग XI में नहीं है, तो उसे आमतौर पर कम से कम एक दिन पहले ही इस बात का पता चल जाता है. जिन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जाता है या जिन्हें आराम दिया जाता है, वे अक्सर मैच के दिनों में जिम जाते हैं या अतिरिक्त ट्रेनिंग करते हैं ताकि वे फिट रह सकें. उन्हें पता होता है कि अगला दिन सफर का दिन हो सकता है, जिसमें देर रात की फ्लाइट्स और अभ्यास के लिए सीमित समय मिल सकता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

रेस्ट पर थे राहुल

अश्विन ने कहा, 'केएल राहुल ने 152 बनाए और गेंदबाजी के दौरान वह बाहर थे. इसके चलते ट्रिस्टन स्टब्स ने विकेटकीपिंग की, अगर राहुल होते तो स्टब्स नायर की जगह खड़े होते जो एक शानदार फील्डर हैं. मेरा सवाल ये भी रहेगा कि जब राहुल बाहर थे तो आपने अभिषेक पोरेल का सहारा क्यों नहीं लिया, इससे आपके पास शानदार फील्डर वहां खड़ा होता.'

ये भी पढे़ं.. शुभमन गिल नहीं... 2027 वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान बनने के दावेदार हैं ये 3 दिग्गज

उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि करुण नायर मानसिक तौर पर 'स्विच्ड ऑफ' हों. यह शायद सही शब्द नहीं है लेकिन हो सकता है कि वे ट्रेनिंग की वजह से थके हुए हों. मैं कोई बहाने नहीं बना रहा हूं, लेकिन एक सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के लिए अचानक से मैच की इतनी जबरदस्त तीव्रता के बीच मैदान पर उतरना ऐसी स्थितियों में इस तरह की गलतियां हो सकती हैं. मैंने इससे पहले उससे ऐसे कैच छूटते नहीं देखा वो एक शानदार फील्डर हैं.