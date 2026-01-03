Advertisement
शमी, ईशान छोड़ो.. इन धुरंधरों के साथ भी हो गया खेला, महीनेभर में BCCI ने क्यों कर दिया दरकिनार?

शमी, ईशान छोड़ो.. इन धुरंधरों के साथ भी हो गया खेला, महीनेभर में BCCI ने क्यों कर दिया दरकिनार?

Team India Squad: 11 जनवरी से शुरू हो रही भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. बीसीसीआई के कुछ फैसले सवालों के घेरे में आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा मोहम्मद शमी हैं जिन्हें टीम में जगह नहीं मिली है. हम आपको बताएंगे पिछले एक महीने में भारत की वनडे टीम कितनी बदल गई है. 

 

Jan 03, 2026, 08:37 PM IST
Team India Squad: 11 जनवरी से शुरू हो रही भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. बीसीसीआई के कुछ फैसले सवालों के घेरे में आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा मोहम्मद शमी हैं जिन्हें टीम में जगह नहीं मिली है. हम आपको बताएंगे पिछले एक महीने में भारत की वनडे टीम कितनी बदल गई है. शमी और ईशान किशन पहले ही टीम इंडिया से बाहर थे, लेकिन जो प्लेयर्स महीनेभर पहले टीम का हिस्सा थे उन्हें भी सेलेक्टर्स को बाहर करना पड़ा है. 

तिलक वर्मा

पहला नाम टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा का है जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में तिलक वर्मा को सेलेक्ट किया गया था क्योंकि कप्तान शुभमन गिल टीम का हिस्सा नहीं थे. अब शुभमन गिल की वापसी हो चुकी है जिसके चलते तिलक वर्मा को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है. हालांकि, पिछली सीरीज में भी तिलक को मौका नहीं मिला, एक मैच में प्लेइंग-XI में शामिल थे लेकिन बैटिंग नहीं आई. 

ध्रुव जुरेल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जुरेल को भी मौका दिया गया था, लेकिन उनका वनडे डेबयू नहीं हो सका. इस बार जुरेल को टीम से बाहर कर दिया गया है. जुरेल विजय हजारे ट्रॉफी में धमाकेदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने हाल ही में राजकोट में ताबड़तोड़ 160 रन की नाबाद पारी खेली थी और सुर्खियों में आ गए थे, लेकिन इस सीरीज में उन्हें बाहर किया गया है. 

ये भी पढे़ं.. विवादों के बीच मुस्तफिजुर ने रचा इतिहास, T20 में ऐसा करने वाले पहले बांग्लादेशी

ऋतुराज गायकवाड़

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शतकीय पारी खेलने वाले ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी टीम में नहीं है. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में धमाकेदार प्रदर्शन किया, लेकिन श्रेयस अय्यर उनके सामने रोड़ा बन गए. सेलेक्टर्स ने गायकवाड़ से पहले श्रेयस अय्यर को तरजीह दी है. अय्यर पिछले कुछ महीनों से इंजरी के चलते बाहर चल रहे थे. अभी भी उनकी सीरीज में मौजूदगी कंफर्म नहीं है. 

