इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट प्रचंड फॉर्म में हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में रूट ने 77 रन ठोके. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के महान सचिन तेंदुलकर के कई बड़े रिकॉर्ड्स पर ग्रहण लगा रखा है, लेकिन इस अर्धशतक के बाद वह एक और महारिकॉर्ड की दहलीज पर हैं. टेस्ट क्रिकेट में 13 साल का इतिहास बदलेगा और जो रूट इस महारिकॉर्ड पर राज करेंगे. ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसपर जो रूट का नाम सालों तक टॉप पर रह सकता है.
जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में 14 हजार से ज्यादा रन ठोक दिए हैं. इससे पहले केवल सचिन तेंदुलकर ने ही ये कारनामा किया था. हालांकि, सचिन के सबसे ज्यादा टेस्ट रन (15,921) के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी पापड़ बेलने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अर्धशतक के मामले में टॉप पर पहुंच सकते हैं.
जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 67वां अर्धशतक ठोका. जो रूट ने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया. उन्होंने अपने करियर में 66 फिफ्टी ठोकी थीं. सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन ठोकने के दौरान 68 अर्धशतक ठोके थे. जो रूट 2 फिफ्टी ठोकते ही नंबर-1 पर आ जाएंगे. भारत के ही राहुल द्रविड़ और ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर 63-63 अर्धशतकों के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं.
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जो रूट 302 पारियों में 41 शतक ठोक चुके हैं. सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 51 शतक ठोके थे. सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में देखना होगा कि रूट सचिन के महारिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं. मौजूदा कोई भी बल्लेबाज जो रूट के आस-पास नजर नहीं आता है. स्टीव स्मिथ सबसे ज्यादा रनों के मामले में 13वें नंबर पर हैं.