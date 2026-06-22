इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट प्रचंड फॉर्म में हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में रूट ने 77 रन ठोके. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के महान सचिन तेंदुलकर के कई बड़े रिकॉर्ड्स पर ग्रहण लगा रखा है, लेकिन इस अर्धशतक के बाद वह एक और महारिकॉर्ड की दहलीज पर हैं. टेस्ट क्रिकेट में 13 साल का इतिहास बदलेगा और जो रूट इस महारिकॉर्ड पर राज करेंगे. ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसपर जो रूट का नाम सालों तक टॉप पर रह सकता है.