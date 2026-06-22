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15,921 टेस्ट रन नहीं... सचिन के इस महारिकॉर्ड को पहले तोड़ेंगे जो रूट, बदलेगा 13 साल पुराना इतिहास

इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट प्रचंड फॉर्म में हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में रूट ने 77 रन ठोके. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के महान सचिन तेंदुलकर के कई बड़े रिकॉर्ड्स पर ग्रहण लगा रखा है, लेकिन इस अर्धशतक के बाद वह एक और महारिकॉर्ड की दहलीज पर हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 22, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:56 PM IST
15,921 टेस्ट रन नहीं... सचिन के इस महारिकॉर्ड को पहले तोड़ेंगे जो रूट, बदलेगा 13 साल पुराना इतिहास
Image Credit: Joe Root Instagram

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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