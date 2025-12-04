मुरलीधरन तक पहुंचना नामुमकिन.. लेकिन संन्यास तक टॉप-10 में होंगे स्टार्क? रफ्तार से बरस रहे विकेट

The Ashes: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इन दिनों सुर्खियों में हैं. एशेज में मिचेल स्टार्क रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. पहले टेस्ट में उन्होंने 10 विकेट झटके और दूसरे टेस्ट की शुरुआत भी उसी अंदाज में की है. उन्होंने पहले दिन 6 विकेट नाम कर बड़ी उपलब्धि हासिल की. अब वह सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में टॉप-10 की फिराक में होंगे. गाबा में इंग्लैंड के खिलाफ स्टार्क ने 6 विकेट अपने नाम किए. जिसके बाद वसीम अकरम को पछाड़ते हुए स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं.

हरभजन को भी पछाड़ा

स्टार्क ने भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ दिया. छठा विकेट लेते ही उन्होंने भारत के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा. वसीम अकरम ने 104 टेस्ट में 414 विकेट लिए थे, जबकि हरभजन सिंह ने 103 टेस्ट में 417 विकेट लिए थे. स्टार्क अपना 102वां टेस्ट खेल रहे हैं और 418 विकेट ले चुके हैं. स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

मुरलीधरन तक पहुंचना नामुमकिन

स्टार्क 35 साल के हो चुके हैं और मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन है. मुरलीधरन का 133 टेस्ट में 800 विकेट वाला रिकॉर्ड अमर है. लेकिन स्टार्क के लिए टॉप-10 में एंट्री मारना बड़ी बात नहीं है. 10वें नंबर पर साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन हैं जिन्होंने 93 टेस्ट खेलकर 439 विकेट झटके हैं. स्टार्क स्टेन से महज 21 विकेट दूर हैं.

स्टार्क की जोरदार फॉर्म

जिस फॉर्म में मिचेल स्टार्क हैं तो जल्द ही टॉप-10 में एंट्री मार सकते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी स्टार्क 10 विकेट लेते हैं तो साउथ अफ्रीका के शॉन पोलॉक को पछाड़ देंगे. पोलाक ने 108 टेस्ट खेले हैं जिसमें उनके नाम 421 विकेट दर्ज हैं. स्टार्क अभी तक 418 के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं, दूसरी पारी में उन्हें पोलाक को पछाड़ने के लिए कम से कम चार विकेट की जरूरत होगी.