वनडे या टी20 छोड़िए... अब 10 ओवरों का मैच खेलेंगे हरभजन सिंह, इस देश में बरपाएंगे कहर

Abu Dhabi T10 League: भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह क्रिकेट के मैदान पर एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं. 103 टेस्ट, 236 वनडे और 28 टी20 इंटरनेशनल खेलने वाला यह खिलाड़ी अब टी10 क्रिकेट में जलवा दिखाएगा. हरभजन अबूधाबी टी20 लीग के लिए एस्पिन स्टैलियंस टीम में शामिल हो गए हैं. एस्पिन स्टैलियंस उन 5 नई टीमों में एक है जिसे लीग में खेलने की इजाजत मिली है. उसके अलावा विस्टा राइडर्स, अजमान टाइटन्स, रॉयल चैंप्स और अजमान टाइटन्स भी पहली बार खेलेगी.

18 नवंबर को होगी लीग की शुरुआत

अबूधाबी टी20 लीग की शुरुआत 18 नवंबर को होगी और इसका फाइनल 30 नवंबर को होगा. टी10 प्रारूप ने क्रिकेट जगत में अपनी जगह बना ली है. इसकी शुरुआत वहां 2017 में थी. तब से कई मौजूदा और पूर्व क्रिकेटर इस टूर्नामेंट में शामिल होकर रोमांच बढ़ा चुके हैं. 45 साल के हरभजन को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के पिछले दो संस्करणों में इंडिया चैंपियंस के लिए खेलते हुए देखा गया है.

हरभजन के साथ खेलेंगे ये इंटरनेशनल स्टार

इस भारतीय खिलाड़ी के अलावा स्टैलियंस ने इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज सैम बिलिंग्स और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स को भी टीम में शामिल किया है. वेस्टइंडीज के बल्लेबाज आंद्रे फ्लेचर, श्रीलंका के अविष्का फर्नांडो, बिनुरा फर्नांडो और संयुक्त अरब अमीरात के जोहैर इकबाल स्टैलियंस की टीम में हैं. हरभजन यूएई विजन 2031 के तहत खेलों में देश के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने के लिए अबू धाबी टी10 लीग में पहली अमीराती स्वामित्व वाली फ्रैंचाइजी में शामिल होंगे.

पहली बार लीग में उतरेगी अमीरात की टीम

एस्पिन स्टैलियंस के मालिक अहमद खोरी हैं. वह यूएई फेडरल नेशनल काउंसिल के सदस्य और एमिरेट्स एयरलाइंस के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं. लीग के संस्थापक और अध्यक्ष शाजी उल मुल्क ने कहा, ''हम लीग में पहली अमीराती स्वामित्व वाली फ्रैंचाइजी के रूप में एस्पिन स्टैलियंस का स्वागत करते हैं. यह न केवल अबू धाबी टी10 के लिए बल्कि यूएई के खेल तंत्र के लिए भी गर्व का क्षण है.''