गंभीर ही नहीं.. हर्षित राणा के सामने ढाल बना BCCI, उपाध्यक्ष ने भी किया सपोर्ट

ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद हर्षित राणा कई फैंस और क्रिकेट पंडितों के मन में कचोट रहे थे. कई बदलाव देखने को मिले लेकिन हर्षित का जलवा तीनों फॉर्मेट में बरकरार है. उन्हें इसे लेकर जमकर ट्रोल किया गया और हेड कोच गौतम गंभीर उनकी ढाल बने. अब बीसीसीआई भी इन दोनों के पक्ष में उतर चुका है.
Trending Photos
ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद हर्षित राणा कई फैंस और क्रिकेट पंडितों के मन में कचोट रहे थे. कई बदलाव देखने को मिले लेकिन हर्षित का जलवा तीनों फॉर्मेट में बरकरार है. उन्हें इसे लेकर जमकर ट्रोल किया गया और हेड कोच गौतम गंभीर उनकी ढाल बने. अब बीसीसीआई भी इन दोनों के पक्ष में उतर चुका है. राजीव शुक्ला ने दोनों के सपोर्ट में खुलकर बात की और अपना तर्क समझाया.
सेलेक्शन पर छिड़ी थी बहस
हर्षित राणा के सेलेक्शन पर बहस छिड़ी रही. पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भी अपनी राय रखते हुए हर्षित को "टीम का एक स्थायी सदस्य" बताया. उनका इशारा पक्षपात की तरफ था. मोहम्मद शमी का ऑस्ट्रेलिया टूर बाहर होना हर्षित राणा के आगे सवालिया निशान लगाता है जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे.
क्या बोले थे गंभीर?
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने इस मुद्दे पर कहा, 'यह थोड़ा शर्मनाक है कि आप एक 23 साल के खिलाड़ी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं. आप प्रदर्शन की आलोचना कर सकते हैं यह आपका अधिकार है लेकिन क्लिक पाने या अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए किसी व्यक्ति को निशाना बनाना अनुचित है. भारतीय क्रिकेट मेरा या उस ड्रेसिंग रूम के खिलाड़ियों का नहीं है, यह हर उस भारतीय का है जो चाहता है कि टीम अच्छा प्रदर्शन करे.'
ये भी पढ़ें.. IND-AUS सीरीज के बाद रोहित-कोहली का संन्यास... BCCI उपाध्यक्ष ने फैंस को दी राहत, कहा- बिलकुल गलत
राजीव शुक्ला का सपोर्ट
राजीव शुक्ला ने एनआई से बात करते हुए कहा, 'गौतम गंभीर सही कह रहे हैं. अगर किसी को खिलाड़ियों से कोई शिकायत है, तो उसे ज़िम्मेदारी से पेश आना चाहिए. गैर-ज़िम्मेदाराना टिप्पणियों से खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है. खिलाड़ियों का चयन करना टीम का काम है और उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले लोगों को यह सोचना चाहिए कि उनके शब्दों में कितनी ज़िम्मेदारी है.'