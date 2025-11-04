Advertisement
रऊफ-सूर्या के साथ क्यों पिस गए जसप्रीत बुमराह? ICC ने दे दी WARNING, मिली ये सजा

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:03 PM IST
मंगलवार को आईसीसी ने एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में कोड ऑफ कंडक्ट का पालन न करने वाले प्लेयर्स की सजा का ऐलान किया. हारिस रऊफ पर बैन लगा जबकि सूर्यकुमार यादव को भी जुर्माना झेलना पड़ा. लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में खटकेगा कि आखिर जसप्रीत बुमराह क्यों रिमांड पर आ गए. टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज बुमराह को आईसीसी ने वॉर्निंग भी दे दी है. 

फाइनल में बुमराह ने किया था 'कांड'

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में बुमराह को दोषी पाया गया. बुमराह ने ICC के कोड ऑफ़ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से मिली ऑफिशियल चेतावनी मान ली है. बुमराह को ICC कोड ऑफ़ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. यह ऐसे व्यवहार से संबंधित है जिससे खेल की बदनामी होती है.

मिला एक डेमिरेट पाइंट

बुमराह ने आरोप और ऑफिशियल चेतावनी की सजा मान ली, जिससे उनके डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जुड़ गया. इस मामले को ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने संभाला. बुमराह के लिए किसी फॉर्मल सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने सजा मान ली थी. फाइनल मैच में पाकिस्तान की पारी के दौरान बुमराह ने 18वें ओवर में बुमराह ने हारिस रऊफ का विकेट लेकर उनके प्लेन क्रैश इशारे की कॉपी की थी. जिसके लिए उन्हें रिमांड पर लिया गया. 

सस्पेंड हुए हारिस रऊफ

पाकिस्तान के हारिस रऊफ को उन इशारों के लिए 2 मैच के लिए सस्पेंड किया गया. आईसीसी रिलीज में रऊफ को लेकर लिखा, 'रऊफ को 24 महीने की अवधि में कुल चार डिमेरिट पॉइंट हो गए हैं, जिसके कारण ICC के डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क के तहत उन्हें दो सस्पेंशन पॉइंट मिले हैं. कोड के अनुसार, रऊफ को इसलिए 4 और 6 नवंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के ODI मैचों से सस्पेंड कर दिया गया है.'

