कोलंबो का मैदान, सामने पाकिस्तान.. ईशान किशन के अंदर घुसा कोहली का भूत, आंकड़े दे रहे गवाही

Hindi Newsक्रिकेटकोलंबो का मैदान, सामने पाकिस्तान.. ईशान किशन के अंदर घुसा कोहली का भूत, आंकड़े दे रहे गवाही

ICC T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारत ने एकतरफा अंदाज में 61 रन से मुकाबले में जीत दर्ज की. इस मैच के हीरो ईशान किशन रहे जिन्होंने कोलंबो की पिच पर अपनी बैटिंग से हाहाकार मचा डाला. अगर हम आपसे कहें कि ईशान किशन के भीतर विराट कोहली का भूत सवार हो गया तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:16 AM IST
कोलंबो में अभी तक 2 ही मैच 

भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में दो ही टी20 मुकाबले खेले गए हैं. एक साल 2012 टी20 वर्ल्ड कप में खेला गया था तो दूसरा इस बार खेला गया. दोनों बार पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ शिकस्त मिली है. 2012 में विराट कोहली रोड़ा थे और इस बार ईशान किशन. उस दौरान विराट कोहली महज 24 साल के थे जब उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा डाले थे. 

कोहली ने ठोके थे 78 रन

विराट कोहली ने उस मुकाबले में 78 रन की धांसू पारी खेली थी. कोहली की इस पारी में 8 चौके जबकि 2 छक्के देखने को मिले थे. पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते भारत के सामने 129 रन का लक्ष्य रखा था. लक्ष्मीपति बालाजी बॉलिंग में चमके थे और उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए थे. इस बार ईशान किशन ने विराट वाले अंदाज में ही पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई. ईशान ने 77 रन की पारी खेली जिसमें 10 चौके और 3 छक्के देखने को मिले. भारत ने इस पारी की बदौलत बोर्ड पर 175 रन टांग दिए थे. 

ईशान किशन ने रचा इतिहास

पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने इतिहास रच दिया. वह उन चुनिंदा विकेटकीपर्स में शामिल हो गए हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले ईशान किशन की 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी हुई थी. आते ही उन्होंने साबित कर दिया कि वह अब कहीं जाने वाले नहीं हैं. हालांकि, शानदार फॉर्म के बाद भी उनका नाम इस बार भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जोड़ा गया है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

