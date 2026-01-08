स्टार्क ही नहीं... जीत के बाद स्मिथ ने किसे-किसे दिया जीत का क्रेडिट? कहा- WTC फाइनल के लिहाज से..

ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज का अंत सिडनी टेस्ट में 5 विकेट की जीत के साथ किया और सीरीज 4-1 से जीत ली. प्लेयर ऑफ द सीरीज घातक पेसर मिचेल स्टार्क रहे. स्टीव स्मिथ ने कहा है कि सिडनी टेस्ट में जीत कड़ी मेहनत का नतीजा है. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से हर टेस्ट जीतना जरूरी है.
ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज का अंत सिडनी टेस्ट में 5 विकेट की जीत के साथ किया और सीरीज 4-1 से जीत ली. प्लेयर ऑफ द सीरीज घातक पेसर मिचेल स्टार्क रहे. स्टीव स्मिथ ने कहा है कि सिडनी टेस्ट में जीत कड़ी मेहनत का नतीजा है. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से हर टेस्ट जीतना जरूरी है. आखिरी मुकाबले में स्मिथ ने शानदार सेंचुरी ठोक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, लेकिन अंत में सीरीज में जीत का क्रेडिट उन्होंने पूरी टीम को दे दिया.
क्या बोले स्टीव स्मिथ?
मैच के बाद स्मिथ ने कहा, 'शानदार तरीके से सीरीज खत्म करना अच्छा लगा. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से हम हर टेस्ट की अहमियत जानते हैं. यह टेस्ट क्रिकेट का एक अच्छा मैच था और यह अच्छी जीत थी. पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की सफलता अकेले किसी एक की काबिलियत के बजाय मिलकर किए गए योगदान की बदौलत आई. मुझे लगता है कि हर कोई अलग-अलग समय पर खड़ा हुआ. एलेक्स, ट्रेविस और स्टार्क बहुत अच्छे थे. दूसरे खिलाड़ी पूरी सीरीज में अलग-अलग समय पर खड़े हुए.'
टीम पर गर्व है- स्मिथ
उन्होंने आगे कहा, 'यही एक अच्छी टीम की निशानी है. एक-दूसरे पर भरोसा करना और अलग-अलग हालात में खिलाड़ियों का खड़ा होना. सभी ने अपना काम किया, इसलिए हमें इस पर बहुत गर्व है. मुझे लगता है कि इस तरह की सीरीज में अनुभव भी बहुत मायने रखता है. यह जाहिर तौर पर एक बड़ी सीरीज है. एक ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लिश क्रिकेटर के तौर पर, यह सबसे ऊपर है. हमारे पास एक अनुभवी टीम है. हमने पिछले चार या पांच सालों में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है. दो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाई है. हमारे पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी भी बेहतर होते रहना और सुधार करना चाहते हैं. यह एक शानदार टीम है.'
ऑस्ट्रेलिया में खेलना कैसा अनुभव?
स्मिथ ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि घर पर कोई भी बेहतर खेलता है. हम इन सरफेस पर खेलते हुए बड़े हुए हैं और हमें इनकी आदत हो गई है. हम जानते हैं कि इन सरफेस पर कैसे खेलना है, और हमने इस बार भी ऐसा ही किया. स्मिथ ने उस्मान ख्वाजा को उनके बेहतरीन करियर के लिए बधाई दी और कहा कि ड्रेसिंग रूम में उनकी कमी जरूर खलेगी.'