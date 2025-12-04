85 रन खर्च करने वाले कृष्णा ही नहीं.. जडेजा भी हैं हार के विलेन, बरस पड़े इरफान पठान

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को व्हाइटवॉश झेलना पड़ा था, अब वनडे सीरीज भी दांव पर लग गई है. पहली जीत के बाद दूसरे वनडे में अफ्रीका ने भारत को बुरी तरह रौंदा. मोहम्मद शमी की गैरमौजूदगी में 85 रन खर्च करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को टारगेट किया गया, लेकिन इरफान पठान ने रवींद्र जडेजा को भी हार का विलेन बता दिया. भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में 358 रनों के पहाड़ का पीछा नहीं कर पाई. इरफान पठान ने चुन-चुनकर जडेजा की कमियां गिना दीं.

जडेजा की बैटिंग पर सवाल

भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करते हुए 359 रन का लक्ष्य दिया था. टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने धमाकेदार शतकीय पारियां खेलीं. केएल राहुल ने भी फिफ्टी ठोकी. अनुभवी रवींद्र जडेजा 27 गेंदों पर सिर्फ 24* रन ही बना सके. हालांकि, ओस की वजह से भारतीय गेंदबाजों और फील्डरों को गेंद पर कंट्रोल करने में मुश्किल हुई, जिसके चलते मैच फिसल गया. इरफान पठान ने जडेजा की धीमी बैटिंग पर सवाल खड़े कर दिए.

क्या बोले इरफान पठान?

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, 'मेरे लिए एक दिक्कत थी, रवींद्र जडेजा की पारी जिसमें 27 गेंदों पर 24 रन नॉट आउट थे, बहुत धीमी लगी. कमेंट्री के दौरान हम कह रहे थे कि इससे भारत को नुकसान हो सकता है और आखिर में यही फर्क बन गया. अगर आप इतनी मजबूत स्थिति में हैं, 300 से ऊपर, और हर कोई एक रन प्रति गेंद से ज़्यादा रन बना रहा है, जबकि आप 88 पर हैं तो इसका साफ मतलब है कि पारी में तेजी की कमी थी. कभी-कभी धीमी पारी होती है और यह ठीक है लेकिन जडेजा का इरादा निराशाजनक था.'

फील्डिंग का किया बचाव

टीम इंडिया की तरफ से रायपुर में खराब फील्डिंग देखने को मिली. कई रन फर्जी गए. इरफान ने फील्डिंग का सपोर्ट करते हुए कहा, 'इरादा बेहतर हो सकता था और मैं यह बाद में सोचकर नहीं कह रहा हूं. हमने कमेंट्री के दौरान भी यही कहा था. ऐसा लग रहा था कि गेंद गीली हो जाएगी, जिससे फील्डिंग साइड को हमेशा दिक्कत होती है. साउथ अफ्रीका का प्लान सावधानी से शुरुआत करने का था. लेकिन जडेजा का बल्ले से अच्छा प्रदर्शन न करना भारत के लिए निराशाजनक बात रही.'