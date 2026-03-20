सैम करन ही नहीं... ये खिलाड़ी भी IPL की शुरुआत में रहेगा बाहर, कहा- कुछ हफ्तों का ब्रेक लूंगा..

IPL 2026 के आगाज में लगभग हफ्तेभर का समय बाकी है. मेगा इवेंट से पहले इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. इंजरी के चलते वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं. लेकिन इस बीच एक और प्लेयर की खबर है जो आईपीएल की शुरुआत में बाहर रह सकता है.
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IPL 2026 का आगाज 28 मार्च को होना है और एक खिलाड़ी पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. राजस्थान रॉयल्स की टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन साथ ही पंजाब किंग्स की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इसकी वजह है एक पेसर का शुरुआती चरण में न होना. ये कोई और नहीं बल्कि लॉकी फर्ग्यूसन हैं जो IPL 2026 के शुरुआती हिस्से में नहीं खेल पाएंगे. उन्होंने खुद ही इसकी पुष्टि की है. हाल ही में पिता बनने के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया है.
ब्रेक लेंगे फर्ग्युसन
ईएसपीएन क्रिकइंफो के मुताबिक फर्ग्युसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच से पहले कहा, 'अभी-अभी मेरा एक छोटा बेटा हुआ है, मैं घर पर जितना हो सके उतना समय बिताना चाहता हूं और अपनी पत्नी की मदद करना चाहता हूं. इसके बाद मैं कुछ हफ़्तों का ब्रेक लूंगा और फिर IPL के बाद के चरणों में खेलने और सर्दियों के मौसम में बाहर जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा.'
अभी नहीं लेंगे संन्यास
फर्ग्युसन ने इस बीच साफ कर दिया कि वह अभी संन्यास लेने नहीं जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, 'ब्लैक कैप्स के लिए खेलना हमेशा ही एक सुखद अनुभव होता है. मुझे भारत में इस टीम के साथ बिताया गया समय एक बार फिर बहुत पसंद आया. सभी को लगा कि यह मेरा आखिरी मैच है. नहीं, मैं अभी भी न्यूजीलैंड के लिए खेलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं. मैं अगले दो विश्व कपों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. हमारी टीम के लिए यह एक बड़ा गोल्डन चांस है.'
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साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला एक मैच
साउथ अफ्रीका के खिलाफ फर्ग्युसन ने एक ही मैच खेला. उन्होंने पहले टी20 मैच में 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. इससे पहले न्यूजीलैंड के लिए टी20 वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए. कीवी टीम वर्ल्ड कप खिताब से एक कदम दूर रह गई थी. अब आईपीएल में उनकी गैरमौजूदगी में, पंजाब किंग्स बेन ड्वारशुइस को शामिल कर सकती है, इसके अलावा भी टीम के पास कई पेसर्स मौजूद हैं.