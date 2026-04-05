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Hindi Newsक्रिकेटसिर्फ समीर रिजवी नहीं... दिल्ली कैपिटल्स में मौजूद 5 खूंखार खिलाड़ी, खत्म कर सकते हैं खिताबी सूखा

सिर्फ समीर रिजवी नहीं... दिल्ली कैपिटल्स में मौजूद 5 खूंखार खिलाड़ी, खत्म कर सकते हैं खिताबी सूखा

DC vs MI: आईपीएल के पिछले सीजन में अंडरडॉग कही जाने वाली पंजाब किंग्स की टीम ने सरप्राइज किया था और अब उस लिस्ट से बाहर है. अब दिल्ली कैपिटल्स भी उसी अंदाज में नजर आ रही है. दिल्ली कैपिटल्स में 5 ऐसे खूंखार प्लेयर मौजूद हैं जो टीम को पहला खिताब दिलाने का दम रखते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 05, 2026, 06:53 AM IST
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5 खिलाड़ी जो दिल्ली को बना सकते हैं चैंपियन. Sameer Rizvi (BCCI)
5 खिलाड़ी जो दिल्ली को बना सकते हैं चैंपियन. Sameer Rizvi (BCCI)

DC vs MI: दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2026 में सरप्राइज करती नजर आ रही है. अंडर डॉग कही जाने वाली टीमें इस सीजन रोमांच दिखा रही हैं. दिल्ली ने 5 बार की चैंपियन को एकतरफा अंदाज में 6 विकेट से रौंद डाला. लगातार दो जीत के बाद टीम उस लिस्ट में शामिल हो चुकी है जो खिताब जीत सकती हैं. हम आपको दिल्ली के ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस सीजन टीम को खिताबी जीत दिला सकते हैं. 

1. अक्षर पटेल

इस लिस्ट में पहला नाम टीम के कप्तान अक्षर पटेल का है. अक्षर न सिर्फ एक शानदार कप्तान हैं बल्कि कभी भी मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं. अक्षर विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. हालांकि, अभी तक 2 मुकाबलों में उन्होंने 1-1 विकेट झटका है, जबकि बैटिंग में उन्हें मौका नहीं मिला. 

2. केएल राहुल

दूसरा नाम केएल राहुल का है, जिनके बल्ले से भले ही 2 मैच में रन नहीं निकले लेकिन उनकी क्षमता से हर कोई वाकिफ है. पिछले सीजन उन्होंने एक शतक और 3 फिफ्टी जमाई थीं और महज 13 मुकाबलों में 500+ रन ठोके थे. ऐसे में अगर राहुल कमबैक करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स को खिताबी जीत दिला सकते हैं. 

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3. ट्रिस्टन स्टब्स

दिल्ली कैपिटल्स की टीम में पर्याप्त विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं. मिडिल ऑर्डर को ट्रिस्टन स्टब्स मजबूत बनाते हैं. स्टब्स मैदान में उतरते ही ताबड़तोड़ बैटिंग से बॉलर्स को बैकफुट पर ढकेल देते हैं. अभी तक दोनों पारियों में नाबाद हैं, पिछले मैच में उन्होंने नाबाद 39 रन की तेज पारी खेली थी जबकि मुंबई के खिलाफ नाबाद 3 रन बनाए. ऐसे में स्टब्स भी दिल्ली को खिताबी जीत दिलाने के दावेदार हैं. 

4. डेविड मिलर

स्टब्स के साथ डेविड मिलर निचले ऑर्डर से मुकाबले को अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पलट सकते हैं. अनुभवी मिलर ने कई बार अपनी टीम को मुश्किल समय से निकालकर जीत दिलाई है. पहले मैच में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरे मैच में नाबाद 21 रन की पारी खेलकर अंत में टीम को जीत दिलाई. ऐसे में मिलर की फॉर्म भी विरोधी टीमों के लिए घातक होगी.

ये भी पढ़ें..  कौन हैं समीर रिजवी की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? IPL में 'मिस्ट्री गर्ल' ने लूटी महफिल

5. लुंगी एंगीडी

बॉलिंग यूनिट में टीम थोड़ी सी कमजोर नजर आती है. हालांकि, टीम के पास शानदार स्पिनर्स हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी में लुंगी एंगीडी से टीम उम्मीद लेकर चलती है. नटराजन का साथ मिलता है और एंगीडी अपनी पेस से बल्लेबाजों को मात देने में माहिर हैं. लखनऊ के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट जबकि मुंबई के खिलाफ 1 विकेट झटका था. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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