संजू सैमसन ही नहीं.. ये 2 खिलाड़ी टीम इंडिया की जीत के 'गुमनाम बाजीगर', नहीं होते तो बाहर हो जाता भारत

IND vs ENG Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 7 रन से मुकाबले को जीतकर फाइनल का टिकट कटाया. सेमीफाइनल में 'प्लेयर ऑफ द मैच' संजू सैमसन को मिला लेकिन जीत के असली बाजीगर 2 खिलाड़ी रहे जिन्होंने अहम मोड़ पर मैच पलटा और इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीन ली. इन 2 प्लेयर्स ने दूसरी पारी में 2 विकेट नहीं झटके होते तो न सिर्फ टीम इंडिया हार जाती बल्कि संजू सैमसन की मेहनत भी बेकार जाती.

बीच मझदार में टीम इंडिया के बाजीगर

हम जिन दो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं वो दोनों टीम इंडिया के लिए बीच मझदार में एक्शन में नजर आए. इंग्लैंड के विल जैक्स और जैकब बेथेल ने भारत को मुश्किल में डाल दिया था. वानखेड़े में सन्नाटा छाया हुआ था. दोनों के बीच एक दमदार ताबड़तोड़ पार्टनरशिप बनती दिख रही थी. टीम इंडिया को विकेट की दरकार थी लेकिन गेंदबाजों की शक्तियां फेल नजर आ रही थीं. इस बीच टीम इंडिया का स्टार ऑलराउंडर भारत के लिए 'मसीहा' बनकर सामने आया.

विल जैक्स के आउट होते ही गूंजा मैदान

इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स मैदान में उतरते ही तबाही मचाते नजर आ रहे थे. उन्होंने 226 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सभी की सांसे अटका दी थीं. जिसके चलते दूसरे छोर से बेथेल ने भी तबाही मचा डाली. 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर जैक्स ने दमदार शॉट खेला जो छक्का ही लगा लेकिन दौड़ते हुए अक्षर पटेल ने कैच लपका लेकिन नियंत्रण खो दिया. उन्होंने बाउंड्री लाइन में एंट्री से पहले ही कैच शिवम दुबे के हाथों में थमा दिया और जैक्स आउट हो गए. मैदान जीत से गूंज उठा और ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पाइंट साबित हुआ.

दूसरा बाजीगर कौन?

टीम इंडिया का दूसरे जीत के बाजीगर हार्दिक पांड्या थे जिन्होंने डायरेक्ट हिट से जैकब बेथेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. बेथेल जिन्होंने 218 के स्ट्राइक रेट से 48 गेंद में 7 छक्कों और 8 चौकों की बदौलत 105 रन की दमदार पारी खेली. बेथेल ही थे जिन्होंने टीम इंडिया की सांसे अटका दी थीं और वन मैन आर्मी साबित हो रहे थे. लेकिन जैक्स का साथ टूटने के बाद ज्यादा देर नहीं टिके और मैच पलट गया. हार्दिक पांड्या ने उन्हें 20वें ओवर की पहली गेंद पर चलता किया.