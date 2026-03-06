Advertisement
संजू सैमसन ही नहीं.. ये 2 खिलाड़ी टीम इंडिया की जीत के 'गुमनाम बाजीगर', नहीं होते तो बाहर हो जाता भारत

India vs England Semi Final: इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 रन से मात देकर फाइनल का टिकट कटा लिया है. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड संजू सैमसन के हाथों रहा लेकिन टीम इंडिया की जीत के 2 गुमनाम बाजीगर साबित हुए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 06, 2026, 06:26 AM IST
IND vs ENG Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 7 रन से मुकाबले को जीतकर फाइनल का टिकट कटाया. सेमीफाइनल में 'प्लेयर ऑफ द मैच' संजू सैमसन को मिला लेकिन जीत के असली बाजीगर 2 खिलाड़ी रहे जिन्होंने अहम मोड़ पर मैच पलटा और इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीन ली. इन 2 प्लेयर्स ने दूसरी पारी में 2 विकेट नहीं झटके होते तो न सिर्फ टीम इंडिया हार जाती बल्कि संजू सैमसन की मेहनत भी बेकार जाती. 

बीच मझदार में टीम इंडिया के बाजीगर

हम जिन दो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं वो दोनों टीम इंडिया के लिए बीच मझदार में एक्शन में नजर आए. इंग्लैंड के विल जैक्स और जैकब बेथेल ने भारत को मुश्किल में डाल दिया था. वानखेड़े में सन्नाटा छाया हुआ था. दोनों के बीच एक दमदार ताबड़तोड़ पार्टनरशिप बनती दिख रही थी. टीम इंडिया को विकेट की दरकार थी लेकिन गेंदबाजों की शक्तियां फेल नजर आ रही थीं. इस बीच टीम इंडिया का स्टार ऑलराउंडर भारत के लिए 'मसीहा' बनकर सामने आया. 

विल जैक्स के आउट होते ही गूंजा मैदान

इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स मैदान में उतरते ही तबाही मचाते नजर आ रहे थे. उन्होंने 226 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सभी की सांसे अटका दी थीं. जिसके चलते दूसरे छोर से बेथेल ने भी तबाही मचा डाली. 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर जैक्स ने दमदार शॉट खेला जो छक्का ही लगा लेकिन दौड़ते हुए अक्षर पटेल ने कैच लपका लेकिन नियंत्रण खो दिया. उन्होंने बाउंड्री लाइन में एंट्री से पहले ही कैच शिवम दुबे के हाथों में थमा दिया और जैक्स आउट हो गए. मैदान जीत से गूंज उठा और ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पाइंट साबित हुआ. 

दूसरा बाजीगर कौन?

टीम इंडिया का दूसरे जीत के बाजीगर हार्दिक पांड्या थे जिन्होंने डायरेक्ट हिट से जैकब बेथेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. बेथेल जिन्होंने 218 के स्ट्राइक रेट से 48 गेंद में 7 छक्कों और 8 चौकों की बदौलत 105 रन की दमदार पारी खेली. बेथेल ही थे जिन्होंने टीम इंडिया की सांसे अटका दी थीं और वन मैन आर्मी साबित हो रहे थे. लेकिन जैक्स का साथ टूटने के बाद ज्यादा देर नहीं टिके और मैच पलट गया. हार्दिक पांड्या ने उन्हें 20वें ओवर की पहली गेंद पर चलता किया. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs EngT20 World Cup 2026

