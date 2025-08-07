शुभमन गिल ही नहीं... IND-ENG के 5 मैच विनर एशिया कप से हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में 4 बल्लेबाज
शुभमन गिल ही नहीं... IND-ENG के 5 मैच विनर एशिया कप से हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में 4 बल्लेबाज

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:38 PM IST
Shubman Gill
Shubman Gill

टीम इंडिया ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया और 2-2 से सीरीज ड्रॉ कराई. इस सीरीज में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी हीरो साबित हुए. अब एशिया कप का खुमार छाया हुआ है, जिसका आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. भारत-इंग्लैंड के 5 महारथी एशिया कप से बाहर रह सकते हैं. सबसे पहला नाम टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का सामने आ रहा है. लेकिन इसके अलावा भी 4 स्टार हैं जिनका एशिया कप से पत्ता साफ हो सकता है. 

1. जसप्रीत बुमराह

लिस्ट में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं. बुमराह ने इंग्लैंड टूर पर वर्कलोड के चलते 3 टेस्ट ही खेले थे. अब उन्हें एशिया कप से भी ब्रेक दिया जा सकता है. हालांकि, उनकी तकफ से तीनों मुकाबलों में धांसू बॉलिंग देखने को मिली. उन्होंने 3 टेस्ट में 14 विकेट अपने नाम किए थे.

2. केएल राहुल

दूसरा नाम भारत-इंग्लैंड सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले केएल राहुल का भी है. उन्होंने इस सीरीज में 532 रन बनाए. लेकिन अब एशिया कप से बाहर हो सकते हैं. टी20 में राहुल की जगह पक्की नजर नहीं आ रही है. उन्होंने अपना आखिरी टी20 मैच 2022 में खेला था. हालांकि आईपीएल 2025 उनके लिए शानदार रहा था. उन्होंने इस सीजन में 539 रन ठोके थे. 

3. यशस्वी जायसवाल

लिस्ट में एक नाम सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का भी है. जायसवाल ने पिछले कुछ टी20 मुकाबले मिस किए हैं. यशस्वी वर्तमान में दलीप ट्रॉफी के लिए साउथ जोन की टीम का हिस्सा हैं. ऐसे में एशिया कप में उनकी मौजूदगी पर सस्पेंस बन सकता है. आईपीएल में यशस्वी शानदार फॉर्म में दिखे थे. उन्होंने 14 मैच में 559 रन ठोके थे.

ये भी पढे़ं.. 'इधर ही मार इसको...' विराट-राहुल के पंगे पर बड़ा खुलासा, 'दादागीरी' दिखा रहा था विदेशी प्लेयर

4. शुभमन गिल

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल भारत-इंग्लैंड सीरीज के सबसे बड़े हीरो साबित हुए थे. उन्होंने 750+ रन ठोके थे. एशिया कप से पहले उन्हें नॉर्थ जोन का कप्तान बनाया गया. ऐसे में वह भी एशिया कप से बाहर रह सकते हैं. दूसरी वजह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी है जो एशिया कप फाइनल के पहले ही हफ्ते में भारत को खेलनी है. जिसके लिए गिल को तैयार रहना होगा. टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों के तौर पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के खेले जाने की उम्मीद है. 

5. ऋषभ पंत

इन फॉर्म बल्लेबाज ऋषभ पंत भी एशिया कप से बाहर रहेंगे. इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर में चौथे मैच के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई. पंत का पैर में फ्रैक्चर हुआ था जिसके बाद उन्हें 6 हफ्तों का  ब्रेक भी बोला गया था. ऐसे में एशिया कप से पहले पंत की फिटनेस सस्पेंस में रहेगी और वह भी बाहर हो सकते हैं.

About the Author
author img
काव्य यादव

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

