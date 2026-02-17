Analysis: 2026 ही नहीं.. 5 बार नॉकआउट से बाहर हो चुका ऑस्ट्रेलिया, एक क्लिक में जानें टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पूरे क्रिकेट जगत में खौफ भरने वाली ऑस्ट्रेलिया सुपर-8 की भीख मांगती दिख रही है. पहले जिम्बाब्वे ने रौंदा और अब श्रीलंका ने 8 विकेट से धूल चटाकर मुश्किलें बढ़ा दी हैं. फैंस को चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का ये प्रदर्शन पच नहीं रहा है. यह पहली बार नहीं है जब ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट से बाहर होने की कगार पर है. हम आपको पूरी लिस्ट से रूबरू कराने वाले हैं. कंगारू टीम का टी20 वर्ल्ड कप इतिहास पलटकर देखें तो टीम ने इस फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में महज 1 बार (2021) में खिताबी जीत अपने नाम की है.

2009 (इंग्लैंड में): साल 2009 टी20 वर्ल्ड कप में कंगारू टीम शुरू में ही बाहर हो गई. ग्रुप-C में कंगारू टीम को श्रीलंका और वेस्टइंडीज ने रौंद दिया था. टीम को कोई जीत नहीं मिली और सुपर-8 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई. 2009 में टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में ऑस्ट्रेलिया का सबसे खराब प्रदर्शन माना जाता है क्योंकि टीम में रिकी पोंटिंग, माइकल क्लार्क, डेविड वॉर्नर जैसे बड़े नाम थे.

2014 (बांग्लादेश में): साल 2014 टी20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के हाल खराब थे. टीम को महज एक जीत नसीब हुई थी. जिसके चलते टीम सुपर स्टेज से ही बाहर हो गई थी.

2016 (भारत में): न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 89 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी और एक मैच बारिश से रद्द हुआ जबकि एक मुकाबले में भारत ने शिकस्त दी जिसके चलते नेट रन रेट खराब हो गया और कंगारू टीम क्वालीफाई नहीं कर पाई.

2022 (ऑस्ट्रेलिया में): मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया की टीम नॉकआउट के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई. यहां भी एक मुकाबला बारिश के चलते रद्द हुआ और कंगारू टीम खराब रन रेट का शिकार हो गई.

2024 (वेस्टइंडीज/अमेरिका में): 2024 टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने सुपर 8 के लिए क्वालीफाई किया लेकिन सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का खेल खराब कर दिया था.

2026 (श्रीलंका/वेस्टइंडीज?): अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. इस वर्ल्ड कप में कंगारू टीम को उलटफेर का शिकार हो रही है. जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. टीम की वीकनेस बॉलिंग हैं क्योंकि कमिंस, हेजलवुड जैसे दिग्गज इंजरी के चलते बाहर हैं.