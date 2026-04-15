वैभव ही नहीं... ये खिलाड़ी बुमराह पर छक्के लगाकर बन गया हीरो, बताया करियर का टर्निंग पाइंट

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं. आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जब बुमराह पर छक्के जमाए तो क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया. सिर्फ सूर्यवंशी ही नहीं बल्कि इससे पहले एक और बल्लेबाज के करियर का टर्निंग पाइंट बुमराह के छक्के ही साबित हुए.
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जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं. दुनियाभर के बल्लेबाजों में उनकी दहशत देखने को मिलती है. लेकिन आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बेबाक अंदाज में बुमराह को खेला और उनकी गेंदे बाउंड्री पार भेजीं. वैभव बनाम बुमराह का क्लैश से भारतीय क्रिकेट में भूचाल देखने को मिला. सिर्फ सूर्यवंशी ही नहीं बल्कि इससे पहले एक और बल्लेबाज के करियर का टर्निंग पाइंट बुमराह के छक्के ही साबित हुए. इस खिलाड़ी ने खुद उस मूमेंट पर खुलकर बात की है. हालांकि, वो छक्के आईपीएल में नहीं देखने को मिले थे.
क्रिकेट फैंस समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की. फरहान ने एशिया कप के उस मुकबले के बारे ममें बात की, जिसमें उन्होंने बुमराह के खिलाफ धमाकेदार बैटिंग की थी. फरहान ने क्रिकइंफो को बात करते हुए बताया, 'जो छक्के मैंने एशिया कप में भारत के खिलाफ लगाए थे, उसके बाद लोगों ने मेरी छक्के लगाने की काबिलियत को पहचानना शुरू कर दिया.'
भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबले में फरहान अनजान थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर तीन छकों के बाद वह सुर्खियों में आ गए. फरहान ने शानदार पारी खेली थी, लेकिन टीम इंडिया की खिताबी जीत में वो पारी फीकी पड़ गई. उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ बुमराह को ही नहीं टारगेट करने का प्लान बनाया था बल्कि मजबूत गेंदबाज़ी आक्रमण का सामना करना था, जिसमें अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज़ भी शामिल थे.
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उन्होंने कहा, 'बुमराह की बात करें तो, मुझे नहीं लगता कि उस टीम में सिर्फ बुमराह ही थे. वे सभी बेहतरीन गेंदबाजों में से एक थे, जैसे अक्षर पटेल और कुलदीप यादव. इसलिए ऐसा नहीं था कि वहां सिर्फ बुमराह ही थे. लेकिन मैंने शुरुआत बुमराह से की. एक खिलाड़ी के तौर पर आपका आत्मविश्वास तब बढ़ता है, जब आप किसी बेहतरीन खिलाड़ी की गेंद पर छक्का लगाते हैं. अगर आप उन्हें देखें, तो उन्होंने शुरुआत में मुझे काफी मुश्किल में डाला था. वह धीमी गेंदें, यॉर्कर और बाउंसर डाल रहे थे. वह गेंद को स्विंग कराते हैं, आउटस्विंग और इनस्विंग दोनों तरह की गेंदें डालते हैं. जाहिर है कि उनके खिलाफ खेलना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए आपको अपना रास्ता खुद ही खोजना पड़ता है. और जब आप उस मुश्किल दौर से निकल जाते हैं, तो बाकी गेंदबाज आपको आसान लगने लगते हैं, मुझे ऐसा ही लगता है.'