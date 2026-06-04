कोहली बाहर... रोहित ने भी बढ़ा दी टेंशन, IND vs AFG ODI सीरीज का मजा होगा किरकिरा? आया बड़ा अपडेट

IND vs AFG ODI Series: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 13 जून से शुरू हो रही है. इस सीरीज से 10 दिन पहले ही भारतीय फैंस को वो खबर मिली, जिससे हर कोई हैरान रह गया. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली इंजरी के चलते अफागनिस्तान सीरीज से हो गए हैं और अब रोहित शर्मा ने भी टेंशन बढ़ा दी है. रोहित आईपीएल में भी लगभग महीनेभर बाहर रहे थे और वहां हैमिस्ट्रिंग इंजरी रोड़ा बनी थी. चूंकि भारत-अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में होना है और दोनों दिग्गजों की वजह से मैदान खचाखच भरे नजर आते, लेकिन अगर रोहित-कोहली बाहर होते हैं, तो फैंस का मजा किरकिरा हो जाएगा.

विराट कोहली क्यों हुए बाहर?

विराट कोहली आईपीएल में केवल एक मुकाबले में गैरमौजूद थे. उन्होंने 16 मैच में 675 रन ठोके, जिसमें एक शतक और 5 हाफ सेंचुरी ठोकी. वह आईपीएल में चौथे सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज रहे. लेकिन अब अचानक उनकी चोट ने सभी की टेंशन बढ़ा दी है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली हैमिस्ट्रिंग के चलते सीरीज से बाहर रहेंगे. उन्हें मेडिकल स्टाफ ने 2 हफ्ते का रेस्ट करने की सलाह दी है. हालांकि, आखिरी वनडे में वह वापसी कर सकते थे, लेकिन विराट पर मैनेजमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है.

रोहित ने बढ़ाई टेंशन

विराट कोहली वाली खबर से फैंस उबरे नहीं थे कि रोहित शर्मा पर एक डरावना अपडेट देखने को मिल गया है. एनआई की रिपोर्ट देखें तो बताया गया है कि हिटमैन पूरी तरह से फिट नहीं हैं, जिसके चलते अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में उनकी मौजूदगी पर संशय बढ़ गया है. रोहित मेडिकल टीम की निगरानी में हैं. आईपीएल के बीच उन्हें हैमस्ट्रिंग की समस्या हुई थी, अब संशय बना हुआ है कि अफगानिस्तान के खिलाफ वह खेलते हैं या नहीं.

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आईपीएल में कैसा रहा प्रदर्शन?

रोहित शर्मा आईपीएल 2026 में कुछ खास करने में कामयाब नहीं हुए थे. उन्होंने 9 मैचों में 283 रन बनाए और औसत 35.37 का रहा. उन्होंने दो अर्धशतक बनाए और उनका बेस्ट स्कोर 84 रहा. वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर भी टीम इंडिया में उनकी जगह खतरे में है ऐसे में ये सीरीज उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली थी. रोहित-कोहली दोनों ही केवल वनडे फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद ही दोनों के वनडे करियर पर खतरा मंडरा रहा था.

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दोनों के लिए फिटनेस कितनी जरूरी?

विराट कोहली और रोहित शर्मा को सिर्फ वनडे खेलकर युवाओं को चैलेंज करना है. ऐसे में पूरी तरह से फिट रहना दोनों के लिए बड़ा चैलेंज होगा. फिटनेस के आधार पर ही उन्हें वर्ल्ड कप 2027 में जगह मिलेगी. अफगानिस्तान सीरीज के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने उतरेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इन दोनों पर ऑफिशियल अपडेट में क्या होता है.