'आउट ऑफ फॉर्म नहीं...', सूर्यकुमार फिर फेल, धर्मशाला में जीत के बाद क्या कहा?

India vs South Africa 3rd T20: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में तीसरा टी20 मैच 7 विकेट से जीत लिया. उसने इसके साथ ही 5 टी20 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली. वह 17 दिसंबर को लखनऊ में अजेय बढ़त बनाने के लिए उतरेगा. इस मैच में जीत के बावजूद टीम इंडिया के लिए चिंता की बात यह रही कि कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर फेल हो गए. वह 11 गेंद पर 12 रन ही बना पाए. इसके बाद उन्होंने कहा कि वह आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बल्कि आउट ऑफ रन हैं.

हार के बाद बेसिक पर लौटी टीम

सूर्या ने बताया कि चंडीगढ़ में दूसरे मैच में हार के बाद टीम इंडिया ने बेसिक चीजों पर लौटने का प्लान बनाया था. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि यह खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है. आप सीरीज में कैसे वापस आते हैं, यह ज्यादा जरूरी है. हमने भी वही किया. हम बेसिक्स पर वापस जाना चाहते थे, वही चीजें करना चाहते थे जो हम कटक में कर रहे थे और रिजल्ट हमारे पक्ष में थे. चंडीगढ़ में हमने जो मैच खेला, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला. बॉलर एक साथ बैठे, हमारी टीम मीटिंग भी अच्छी हुई. हम प्रैक्टिस सेशन के लिए आए और वही चीजें करने की कोशिश की जो हमने कटक में की थीं. हम बेसिक्स पर वापस गए. हमने बहुत सी अलग-अलग चीजें करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय बेसिक्स बहुत जरूरी थे.''

'आउट ऑफ रन' हैं सूर्या

अपने फॉर्म के बारे में बात करते हुए सूर्या ने कहा, ''बात यह है कि मैं नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूं. मैं वह सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में है. जब मैच आएगा, जब रन बनने होंगे, तो वे जरूर बनेंगे. लेकिन हां, मैं रन बनाना चाहता हूं. आउट ऑफ फॉर्म नहीं, लेकिन निश्चित रूप से आउट ऑफ रन.''

धर्मशाला में जीत का जश्न

धर्मशाला में जीत के बाद जश्न को लेकर कप्तान ने कहा, ''मुझे लगता है कि हम आज रात इसका मजा लेंगे. हम आज रात जीत का मजा लेंगे. कल जब हम लखनऊ पहुंचेंगे तो बैठेंगे और फिर देखेंगे कि इस मैच में क्या हुआ और उस पर बात करेंगे.''