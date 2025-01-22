मैदान पर मंधाना की हुकूमत, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान 20 साल प्लेयर की मुरीद, खुलेआम की तारीफों की बौछार

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटमैदान पर मंधाना की हुकूमत, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान 20 साल प्लेयर की मुरीद, खुलेआम की तारीफों की बौछार

IND W vs SL W: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ एकतरफा अंदाज में 30 रन से जीत दर्ज की. मैच की हीरो स्मृति मंधाना रहीं जिन्होंने टी20 दौर में अपनी खराब फॉर्म कि बेड़ियां तोड़ीं. चारों तरफ मंधाना और शेफाली के चर्चे थे, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान 20 साल की प्लेयर की मुरीद हुईं और मैच के बाद तारीफों के पुल बांध दिए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 29, 2025, 01:34 AM IST
IND W vs SL W: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ एकतरफा अंदाज में 30 रन से जीत दर्ज की. मैच की हीरो स्मृति मंधाना रहीं जिन्होंने टी20 दौर में अपनी खराब फॉर्म कि बेड़ियां तोड़ीं. चारों तरफ मंधाना और शेफाली के चर्चे थे, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान 20 साल की प्लेयर की मुरीद हुईं और मैच के बाद तारीफों के पुल बांध दिए. उनकी टीम को सीरीज में लगातार चौथी हार मिली और चमारी अटापट्टू ने अपनी टीम की वीकनेस पर भी खुलकर बात की. 

अटापट्टू ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा?

चमारी अटापट्टू ने मैच के बाद कहा, 'कम से कम हमने अपनी बैटिंग में सुधार किया है. हमें अभी भी पावर-हिटिंग में सुधार करने की ज़रूरत है. टीम इंडिया ने अपने प्लान के हिसाब से बहुत अच्छी बैटिंग की. हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन यह एक युवा बॉलिंग अटैक है और उनमें अनुभव की कमी है. वे इन टूर्नामेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि वे इस समय दुनिया की सबसे अच्छी टीम के साथ खेल रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि वे अगले मैच में अपना बेस्ट देंगे.'

वैष्णवी की मुरीद हुईं अटापट्टू

श्रीलंकाई कप्तान ने टीम इंडिया की युवा बल्लेबाज वैष्णवी पर बात की. उन्होंने कहा, 'वह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है, उसने बहुत सुधार किया है क्योंकि वह अंडर-19 खेली है और मैंने देखा है कि वह कैसे खेलती है. वह WPL नहीं खेलती है, लेकिन उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की और प्लान के हिसाब से. सबसे जरूरी बात यह है कि उसने अपने स्पेल की प्लानिंग कैसे की. मैंने देखा कि हरमनप्रीत ने उसे कैसे मैनेज किया, भारत के लिए यह बहुत अच्छा रहा.'

इसी सीरीज में हुआ डेब्यू

20 साल की स्पिन गेंदबाज वैष्णवी का श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में डेब्यू हुआ है. उन्होंने अंडर-19 में अपने प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई. इस सीरीज में वैष्णवी ने अपनी किफायती गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने 4 मुकाबले खेले जिसमें उनके खाते 2 मैच में 2-2 विकेट आए. इस मैच में भी उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए. बल्लेबाजी में टीम इंडिया की तरफ से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने धमाकेदार अर्धशतक ठोक टीम इंडिया की जीत की नींव रख दी थी. 

ind w vs sl w

