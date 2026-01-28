Advertisement
RCB ही नहीं.. सबसे महंगी टीमों में नंबर-1 बनने को तैयार ये टीम, अरब-डॉलर की कीमत में होगी गिनती

RCB ही नहीं.. सबसे महंगी टीमों में नंबर-1 बनने को तैयार ये टीम, अरब-डॉलर की कीमत में होगी गिनती

आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी की बिक्री के चर्चे चारों तरफ हैं. लेकिन एक शोर राजस्थान रॉयल्स का भी उठ चुका है. राजस्थान रॉयल्स आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बनने को तैयार है. इस फ्रेंचाइजी को हाल ही में बिक्री के लिए रखे जाने के बाद उन्हें कई बड़े ऑफर मिले हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:47 PM IST
आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी की बिक्री के चर्चे चारों तरफ हैं. लेकिन एक शोर राजस्थान रॉयल्स का भी उठ चुका है. राजस्थान रॉयल्स आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बनने को तैयार है. इस फ्रेंचाइजी को हाल ही में बिक्री के लिए रखे जाने के बाद उन्हें कई बड़े ऑफर मिले हैं. अगर यह बिक्री आगे बढ़ती है, तो रॉयल्स लीग के इतिहास में अब तक बेची गई सबसे महंगी टीम बन जाएगी. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, चार बोली लगाने वाले अगले राउंड की बोली में शामिल हुए हैं.

किसने दिखाई दिलचस्पी?

इस फ्रेंचाइजी की इच्छुक पार्टियों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) के उद्यमी कल सोमानी के नेतृत्व वाला एक कंसोर्टियम शामिल है. उन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक $1.3 बिलियन (लगभग 11956 करोड़ रुपये) का शुरुआती ऑफर दिया है. बताया जा रहा है कि सोमानी का ऑफर भविष्य में IPL मीडिया राइट्स की बिक्री के मूल्य पर निर्भर है. बिक्री प्रक्रिया का नेतृत्व रेन ग्रुप कर रहा है, जिसने 2022 में चेल्सी और 2024 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की बिक्री की प्रक्रिया की भी देखरेख की थी. यह $1.1 बिलियन (लगभग 10109 करोड़ रुपये) के वैल्यूएशन फ्लोर से शुरू हुई थी.

रॉयल्स पर किसका मालिकाना हक

रॉयल्स का फिलहाल बहुमत मालिकाना हक इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स के पास है. यह ब्लेंहेम चाल्को का स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है. कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर, मनोज बडाले, 2008 के चैंपियन टीम के मुख्य मालिक हैं. रेडबर्ड कैपिटल और टाइगर ग्लोबल फ्रेंचाइजी में माइनॉरिटी इन्वेस्टर हैं. IPL की सबसे महंगी टीमों की बात करें तो अब तक IPL के आठ मूल मालिकों (डेक्कन चार्जर्स को छोड़कर, जिन्हें 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद ने बदल दिया था) ने अपनी फ्रेंचाइजी को अपने पास रखा है और बिक्री का कोई उदाहरण नहीं रहा है.

गुजरात बनी थी नंबर-1 

2022 सीजन में दो टीमें आईपीएल में बढ़ गईं थीं. उस दौरान RPSG ग्रुप ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 7090 करोड़ रुपये (उस समय की एक्सचेंज रेट के अनुसार लगभग USD 940 मिलियन) में खरीदा. वहीं, CVC कैपिटल पार्टनर्स ने गुजरात टाइटन्स (GT) फ्रेंचाइजी को 5625 करोड़ रुपये (USD 750 मिलियन) में हासिल किया. पिछले साल, GT सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली IPL टीम बन गई, जब टॉरेंट ग्रुप ने फ्रेंचाइजी में लगभग 67% हिस्सेदारी खरीदी. यह 5025 करोड़ (596 करोड़ रुपये) थी. इससे 2022 के चैंपियंस की वैल्यू 7500 करोड़ रुपये (858 मिलियन USD) हो जाती है.

RCB ब्लॉकबस्टर सेल के लिए तैयार

RR को मिले ऑफर्स से RCB के मालिक डियाजियो भी उत्साहित होंगे, जिन्होंने 2025 के चैंपियंस को भी बिक्री के लिए रखा है. IPL की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक होने के नाते, बेंगलुरु स्थित फ्रेंचाइजी RR से ज़्यादा कीमत पर बिकने वाली है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मौजूदा मालिक $2 बिलियन के आसपास की बोलियां देख रहे हैं. उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्लैकस्टोन INC और कार्लाइल ग्रुप INC दोनों RR और RCB के लिए बोली लगाने की सोच रहे हैं.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

IPL 2026

