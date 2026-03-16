IPL में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप 5 खिलाड़ी, पहला नाम सुनकर नहीं होगा भरोसा, स्टार खिलाड़ियों से सजी है लिस्ट

इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होने में अब महज 12 दिनों का समय शेष है. पूरे क्रिकेट जगत में इस लीग को जमकर पसंद किया जाता है. दुनिया भर के देश से खिलाडी बढ़- चढ़ कर इस लीग में भाग लेते हैं. फैंस इसे लेकर काफी उत्साहित हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले जाना है. 28 मार्च से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होनी है. बहरहाल, आईपीएल में अक्सर छक्कों की खूब चर्चा होती है, लेकिन चौकों की बात उतनी ज्यादा नहीं होती. इसलिए आइए जानते हैं कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन से हैं. क्या आपको पता है नंबर पर कौन सा बल्लेबाज है?

नंबर 1 पर किंग कोहली

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. विराट कोहली ने अब तक आईपीएल में 267 मैचों की 259 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 8661 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 771 चौके और 291 छक्के निकले हैं. इसके अलावा कोहली के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है, उन्होंने कुल 8 शतक लगाए हैं.

शिखर धवन नंबर 2

आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में दूसरे पायदान पर शिखर धवन का नाम है. धवन ने आईपीएल में 222 मैचों की 221 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 6769 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 768 चौके और 152 छक्के निकले हैं. बता दें कि शिखर ने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के साथ-साथ उन्होंने आईपीएल खेलना भी छोड़ दिया था. इससे पहले शिखर धवन नंबर 1 पर थे, कोहली ने उन्हें पिछली साल इस मामले में पिछाड़ा था.

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डेविड वॉर्नर

आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में डेविड वॉर्नर तीसरे नंबर पर हैं. वॉर्नर ने आईपीएल के 184 मैचों की 184 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 6565 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 663 चौके और 236 छक्के निकले हैं. वॉर्नर के नाम आईपीएल में 4 शतक भी दर्ज हैं.

रोहित शर्मा

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं. रोहित ने आईपीएल के 272 मैचों की 267 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 7046 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 640 चौके और 302 छक्के निकले हैं. वहीं, आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, जबकि 357 छक्कों के साथ क्रिस गेल टॉप पर हैं.

अजिंक्य रहाणे

लिस्ट में पांचवें और आखिरी नंबर पर अजिंक्य रहाणे का नाम है. रहाणे ने 198 आईपीएल मैचों की 183 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 5032 रन बनाए हैं. इस दौरान रहाणे के बल्ले से 514 चौका और 123 छक्का निकला है. रहाणे आईपीएल में 2 शतक और 33 अर्धशतक लगा चुके हैं.

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