Hindi Newsक्रिकेट

रोहित-कोहली जितना ही डेंजरस टीम इंडिया का ये खिलाड़ी, एडम गिलक्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया को किया अलर्ट

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:14 PM IST
19 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज शुरू होगी. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम इस सीरीज के बाद 5 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेलेगी. महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया को भारत के एक खिलाड़ी से सावधान रहने के लिए कहा है. गिलक्रिस्ट ने इस खिलाड़ी की जमकर तारीफ भी की. बता दें कि यह खिलाड़ी दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली जितना ही खतरनाक है और टीम इंडिया का मैच विनर है. इस स्टार ने अकेले दम पर भारत को मुकाबले जिताए हैं.

रोहित-कोहली पर फोकस

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय टीम की जर्सी में धमाल मचाने को तैयार हैं. ऐसे में सभी का फोकस भारतीय क्रिकेट के इन दो दिग्गजों पर है. फैंस भी RO-KO को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं. ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने रोहित और कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनों के टीम में रहने से वनडे सीरीज इंटरेस्टिंग हो गई है. गिलक्रिस्ट का मानना है कि रोहित-कोहली के अलावा शुभमन गिल के नए वनडे कप्तान बनाए जाने से भी यह सीरीज रोमांचक होने वाली है, जिन्होंने टीम की अगुवाई करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है.

गिल की तारीफ की

गिलक्रिस्ट ने शुभमन गिल की भी खूब तारीफ की. उन्होंने गिल की नेतृत्व क्षमता को शानदार बताया. बता दें कि गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे. इस दौरे के लिए भारतीय टीम चुनते वक्त सेलेक्टर्स ने गिल को नया वनडे कप्तान नियुक्त करने का फैसला लिया. टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा वनडे टीम में अब बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलेंगे.

रोहित-कोहली जितना ही खतरनाक ये खिलाड़ी

एडम गिलक्रिस्ट ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े. उन्होंने बुमराह को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक बताया. बता दें कि बुमराह वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. वह 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपाते नजर आएंगे. गिलक्रिस्ट ने इस भारतीय स्टार पेसर को लेकर कहा कि हम पिछले साल उनकी काफी तारीफ कर चुके हैं. उनकी गेंदबाजी हैरान करने वाली थी. वह वर्ल्ड क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है. इसलिए यह सीरीज रोमांचक होने वाली है. 

वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे - 19 अक्टूबर (पर्थ)
दूसरा वनडे - 23 अक्टूबर (एडिलेड ओवल)
तीसरा वनडे - 25 अक्टूबर (MCG)

T20I सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20 इंटरनेशनल - 29 अक्टूबर (मनुका ओवल)
दूसरा टी20 इंटरनेशनल - 31 अक्टूबर (MCG)
तीसरा टी20 इंटरनेशनल - 2 नवंबर (बेलेरिव ओवल)
चौथा टी20 इंटरनेशनल - 6 नवंबर (गोल्ड कोस्ट स्टेडियम)
पांचवां टी20 इंटरनेशनल - 8 नवंबर (द गाबा)

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

