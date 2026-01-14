Advertisement
trendingNow13074735
Hindi Newsक्रिकेटन कोहली, न रोहित.. शतक ठोकने वाले मिचेल को रास आया टीम इंडिया का ये स्टार, बताया वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर

न कोहली, न रोहित.. शतक ठोकने वाले मिचेल को रास आया टीम इंडिया का ये स्टार, बताया वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर

IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में टीम इंडिया की जीत के सामने डेरिल मिचेल रोड़ा बन गए. उन्होंने मैच विनिंग 131 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. चारों तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली का शोर रहा, लेकिन डेरिल मिचेल को टीम इंडिया का स्टार गेंदबाज रास आ गया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 14, 2026, 11:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Daryl mitchell
Daryl mitchell

IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में टीम इंडिया की जीत के सामने डेरिल मिचेल रोड़ा बन गए. उन्होंने मैच विनिंग 131 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. चारों तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली का शोर रहा, लेकिन डेरिल मिचेल को टीम इंडिया का स्टार गेंदबाज रास आ गया. रोहित-कोहली इस मैच में फ्लॉप दिखे, केएल राहुल ने शानदार शतक ठोका लेकिन टीम को इसके बाद भी 7 विकेट की हार से सामने करना पड़ा. सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और आखिरी मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा. 

क्या बोले डेरिल मिचेल?

डेरिल मिशेल ने भारतीय सरजमीं पर मेजबान देश के खिलाफ पिछले 4 वनडे मुकाबलों में तीन बार शतकीय पारियां खेली हैं. इस दौरान 130 (127), 134 (119), 84 (71) और 131* (117) रन बनाए.'प्लेयर ऑफ द मैच' डेरिल मिशेल ने मुकाबले के बाद कहा, 'जीत दर्ज करके वाकई बहुत अच्छा लगता है. हम यहां पिछले कुछ वर्षों से नहीं जीत पाए थे, इसलिए यह जीत खास है. मैं अपने देश के लिए अपना काम करने का आनंद ले रहा हूं. मुझे न्यूजीलैंड के लिए खेलना बेहद पसंद है और जब भी मौका मिलता है, यह शानदार अहसास होता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

विल यंग की कर दी तारीफ

मिशेल ने साथी खिलाड़ी विल यंग की तारीफ भी की जिन्होंने 87 रन की पारी खेलकर उनके साथ शतकीय पार्टनरशिप की. मिचेल ने कहा, 'यंगी (विल यंग) एक शानदार खिलाड़ी हैं. मुझे उनके साथ बल्लेबाजी करना बहुत अच्छा लगता है. मैदान पर साथ खेलकर मजा आया. साझेदारी में बल्लेबाजी करना मजेदार रहा और बड़ी साझेदारी होना भी अच्छा लगा.' टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव भी मिचेल को रास आ गए. 

ये भी पढे़ं.. पाकिस्तानी नस्ल के क्रिकेटर्स का सामने आया सच.. वीजा विवाद पर किए झूठे दावे

कुलदीप के पढ़े कसीदे

कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में 10 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 82 रन देकर 1 विकेट निकाला. मिचेल ने कुलदीप यादव की तारीफ में कहा, 'मुझे लगता है कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है. वह गेंद को दोनों तरफ घुमा सकते हैं। उनके पास शानदार कौशल है. हमारे लिए जरूरी था परिस्थितियों को समझना और उनके अनुसार खुद को ढालना. हमें पता था कि उनकी गेंदबाजी आक्रमण की संतुलन में वह उनके लिए एक बड़ा हथियार होगा। इसलिए उन पर दबाव बनाने के तरीके ढूंढना जरूरी था. वह दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं और उन्होंने काफी सफलता हासिल की है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
Air defence system
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
shocking story
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
Punjab news
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
west bengal news in hindi
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
World Book Fair
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव