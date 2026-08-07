न विराट और न रोहित... अजिंक्य रहाणे ने इन्हें बताया भारत का बेस्ट क्रिकेटर, 98 इंटरनेशनल मैचों में की थी कप्तानी

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने बताया है कि कौन भारत का सबसे महान क्रिकेटर है. हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. अजिंक्य रहाणे ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान टेस्ट फॉर्मेट में ज्यादा सफलता हासिल की है. अजिंक्य रहाणे ने 'स्टिक टू क्रिकेट' के एक एपिसोड में खुलासा किया है कि कौन अब तक का सबसे महान भारतीय क्रिकेटर है.
अजिंक्य रहाणे ने साल 2011 से 2023 तक तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए क्रिकेट खेला है. अजिंक्य रहाणे ने माना कि सिर्फ एक नाम चुनना मुश्किल था, लेकिन काफी सोचने के बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर को चुना. अजिंक्य रहाणे ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक नाम चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन... शायद सचिन तेंदुलकर. मुझे लगता है कि सभी दौर में...' सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 से 16 नवंबर 2013 तक चले अपने शानदार 24 साल के करियर में भारत के लिए 664 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.
सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए 200 टेस्ट मैचों में 15921 रन, 463 वनडे मैचों में 18426 और एक T20I मैच में 10 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने 2011 मेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच और वनडे खेलने का रिकॉर्ड भी है.
कप्तान के तौर पर सचिन तेंदुलकर ने 25 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें चार में जीत मिली, नौ में हार और 12 मैच ड्रॉ रहे. वनडे में उन्होंने 73 मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें 23 में जीत और 43 में हार मिली, जबकि एक मैच टाई रहा और छह मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला. अजिंक्य रहाणे ने 31 अगस्त 2011 को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ T20I मैच से भारत के लिए डेब्यू किया. उन्होंने तेंदुलकर के साथ भारत के लिए एक टेस्ट मैच खेला और इससे पहले 2009 IPL सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए और मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में भी 'मास्टर ब्लास्टर' के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया था.
अजिंक्य रहाणे अपने करियर के दौरान छह IPL फ्रैचाइजी (मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स) के लिए खेले हैं. अजिंक्य रहाणे उन चुनिंदा भारतीय क्रिकेटरों में से एक हैं, जिन्होंने भारतीय टीम की तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की है. अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में टेस्ट शतक लगाए हैं.12 साल से ज्यादा चले अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान, अजिंक्य रहाणे ने ज्यादातर मैच महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की कप्तानी में खेले. वे ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत के दौरान भारतीय टीम के अहम सदस्य थे और दो साल बाद, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही टीम को एक और यादगार टेस्ट सीरीज जीत दिलाई.