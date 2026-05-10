Advertisement
trendingNow13211608
Hindi Newsक्रिकेटन रोहित... और न सहवाग, भारत में सबसे दबंग है ये बल्लेबाज, ODI करियर की पहली ही गेंद पर ठोका छक्का

न रोहित... और न सहवाग, भारत में सबसे दबंग है ये बल्लेबाज, ODI करियर की पहली ही गेंद पर ठोका छक्का

दुनिया का एक इकलौता बल्लेबाज ऐसा है, जो अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने का अजूबा कर चुका है. वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी कभी ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाए, जो इस इकलौते दबंग भारतीय बल्लेबाज ने अपने नाम पर दर्ज किया है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 10, 2026, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न रोहित... और न सहवाग, भारत में सबसे दबंग है ये बल्लेबाज, ODI करियर की पहली ही गेंद पर ठोका छक्का

दुनिया का एक इकलौता बल्लेबाज ऐसा है, जो अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने का अजूबा कर चुका है. वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी कभी ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाए, जो इस इकलौते दबंग भारतीय बल्लेबाज ने अपने नाम पर दर्ज किया है. वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत करना एक बहुत ही हैरतअंगेज उपलब्धि है, जो उस बल्लेबाज के टैलेंट, आत्मविश्वास और मानसिक ताकत को दिखाता है. वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का मारने का रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन भारत का एक ऐसा बल्लेबाज हैं, जिसने यह अनोखा रिकॉर्ड बनाया है.

ODI करियर की पहली गेंद पर छक्का

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने 18 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में यह ऐतिहासिक कारनामा किया था. ईशान किशन ने इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए करियर की पहली गेंद पर धनंजय डी सिल्वा को छक्का लगाया था. ईशान किशन वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का मारने वाले भारत के इकलौते और दुनिया के पांचवें बल्लेबाज हैं. ईशान किशन के अलावा स्कॉटलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज क्रेग वैलेस, जिम्बाब्वे के क्रिकेटर रिचर्ड नगारवा, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर जोहान लॉ और कनाडा के क्रिकेटर जावेद दाऊद वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का मारने का कमाल कर चुके हैं.

ODI में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत के 27 साल के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव ODI मैच के दौरान 126 गेंदों में दोहरा शतक ठोक दिया था. इस बल्लेबाज ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 131 गेंदों में 210 रन ठोकते हुए तहलका मचा दिया था. ईशान किशन दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई कर उनकी लाइन व लेंथ बिगाड़ने के लिए जाने जाते हैं. ईशान किशन ने भारत के लिए अभी तक 27 वनडे मैचों में 933 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. इस फॉर्मेट में ईशान किशन का बेस्ट स्कोर 210 रन है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिस गेल का तोड़ा था वर्ल्ड रिकॉर्ड

10 दिसंबर 2022 को ईशान किशन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक ठोका था. ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेले गए एक वनडे मैच में ओपनिंग करते हुए 126 गेंदों पर दोहरा शतक ठोका था. ईशान किशन ने इस मैच में 131 गेंदों में 210 रन की पारी खेली थी. ईशान किशन ने 160.30 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 24 चौके और 10 छक्के उड़ाए. ईशान किशन ने उस दौरान क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था. बता दें कि वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने 24 फरवरी 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों पर दोहरा शतक ठोका था.

कार एक्सीडेंट के चलते हुए थे गिरफ्तार

एक बार एक कार एक्सीडेंट के चलते ईशान किशन को लोगों की भीड़ ने पीट दिया था. 10 साल पहले साल 2016 में ईशान किशन (Ishan Kishan) एक कार एक्सीडेंट के चलते गिरफ्तार हुए थे. ईशान उस समय भारत की अंडर 19 टीम के कप्तान थे. दरअसल, ईशान किशन ने अपनी तेज रफ्तार कार को एक ऑटो रिक्शा में ठोक दिया था. जिसके बाद रिक्शा में बैठे कई लोग चोटिल हो गए थे. ईशान किशन की इस हरकत के चलते उन्हें पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

लड़ाई में लोगों ने खूब पीटा

ईशान किशन की कार जैसे ही ऑटो रिक्शा से टकराई तभी वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने वहां ईशान का विरोध करना शुरू कर दिया था. ईशान ने इसके बाद उन लोगों से हाथापाई करनी शुरू कर दी थी. उस लड़ाई में ईशान को लोगों ने खूब पीटा, जिसके बाद पुलिस ने मामले को सुलझाया. पुलिस ने उस वक्त ईशान के साथ-साथ कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया था.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए लोग
Andhra pradesh news
'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए लोग
हिमंता के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला
Himanta Biswa Sarma
हिमंता के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला
शपथ के बाद विजय का जनता को बड़ा तोहफा, 200 यूनिट बिजली समेत इन ऑर्डर्स पर किए साइन
Tamil Nadu
शपथ के बाद विजय का जनता को बड़ा तोहफा, 200 यूनिट बिजली समेत इन ऑर्डर्स पर किए साइन
बंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी BJP की वही डगर? एक दशक में खिलेगा कमल!
West Bengal
बंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी BJP की वही डगर? एक दशक में खिलेगा कमल!
कौन हैं फर्राटेदार हिंदी बोलने वालीं एस कीर्तना? विजय के 9 रत्नों में हुईं शामिल
Who is S Keerthana
कौन हैं फर्राटेदार हिंदी बोलने वालीं एस कीर्तना? विजय के 9 रत्नों में हुईं शामिल
थलापति के साथ इन 9 लोगों ने ली शपथ, देखें विजय कैबिनेट की पूरी लिस्ट
thalapathy vijay
थलापति के साथ इन 9 लोगों ने ली शपथ, देखें विजय कैबिनेट की पूरी लिस्ट
विजय शपथ ले रहे थे.. ताली बजाते ही फफक कर रो पड़े के पिता, कैमरे में कैद हुआ भावुक पल
Thalapathy Vijay CM
विजय शपथ ले रहे थे.. ताली बजाते ही फफक कर रो पड़े के पिता, कैमरे में कैद हुआ भावुक पल
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
Tamil Nadu
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
keralam
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
Maharashtra
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?