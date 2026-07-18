रोहित शर्मा नहीं... इन 10 क्रिकेटर्स पर लटकी संन्यास की तलवार, लगभग खत्म हुआ करियर

भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का वनडे इंटरनेशनल करियर अब खत्म माना जा रहा है. अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे युवा स्पिन ऑलराउंडर्स की मौजूदगी के चलते अब रवींद्र जडेजा के लिए भारत की वनडे टीम में वापसी करना बहुत मुश्किल है. रवींद्र जडेजा से पहले अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को 2027 वर्ल्ड कप के लिए तरजीह दी जाएगी. रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. रवींद्र जडेजा ने 18 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था. रवींद्र जडेजा की बात करें तो वह भारत के लिए बहुत खतरनाक ऑलराउंडर रहे हैं. रवींद्र जडेजा नंबर 7 पर विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ-साथ घातक लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी में भी माहिर रहे हैं. रवींद्र जडेजा अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी और तूफानी बैटिंग से मैच का रुख पलट देते थे. रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 2905 रन बनाने के अलावा 232 विकेट भी झटके हैं.