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Hindi Newsक्रिकेटरोहित शर्मा नहीं... विराट कोहली ने इस खूंखार बल्लेबाज को बताया टी20 का सबसे खतरनाक ओपनर

रोहित शर्मा नहीं... विराट कोहली ने इस खूंखार बल्लेबाज को बताया टी20 का सबसे खतरनाक ओपनर

आईपीएल 2026 में आरसीबी अपने अभियान का आगाज 28 मार्च को एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करेगी. विराट कोहली से आरसीबी को इस सीजन भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. विराट का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में शानदार रहा था, और उन्होंने 15 मुकाबलों में 144 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 657 रन बनाए थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 15, 2026, 06:44 PM IST
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विराट कोहली ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का बेस्ट और खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाज क्रिस गेल को बताया है. विराट कोहली ने रोहित शर्मा के ऊपर क्रिस गेल को तरजीह दी है. क्रिस गेल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से विराट कोहली के साथ खेल चुके हैं. रविवार को आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें विराट कोहली मजेदार गेम का हिस्सा बने.

विराट कोहली का बड़ा बयान

विराट कोहली को अलग-अलग टी20 ओपनर्स में से बेहतर खिलाड़ी चुनना था. विराट कोहली ने शुरुआत में सुनील नरेन और एडम गिलक्रिस्ट में से पूर्व कंगारू विकेटकीपर-बल्लेबाज को चुना. इसके बाद गिलक्रिस्ट और ट्रेविस हेड में से विराट ने हेड को बेहतर टी20 ओपनर बताया. गेम के अंतिम पड़ाव में कोहली से रोहित शर्मा और क्रिस गेल में से किसी एक बल्लेबाज को चुनने को कहा गया.

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विराट ने इन्हें बताया टी20 का सबसे खतरनाक ओपनर

थोड़ी देर सोचने के बाद विराट ने गेल को रोहित से बेहतर टी20 सलामी बल्लेबाज बताया. वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर गेल के नाम टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. गेल ने टी20 फॉर्मेट में खेली 455 पारियों में 144 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 14,562 रन बनाए हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में खेली 75 पारियों में गेल ने 1899 रन बनाए हैं.

आईपीएल में कमाल का रिकॉर्ड

आईपीएल में भी गेल का रिकॉर्ड कमाल का रहा है. गेल ने इंडियन प्रीमियर लीग में खेले 142 मुकाबलों में 4,965 रन बनाए हैं. आईपीएल में उन्होंने 6 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं. आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम दर्ज है. उन्होंने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 66 गेंदों में 175 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

वहीं, रोहित शर्मा ने 159 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 4,231 रन बनाए हैं. रोहित ने इस फॉर्मेट में 5 शतक और 32 अर्धशतक लगाए हैं. आईपीएल में खेले 272 मुकाबलों में रोहित ने 132 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 7046 रन बनाए हैं. IPL में रोहित ने 2 शतक और 47 अर्धशतक लगाए हैं.

28 मार्च से IPL 2026 का आगाज

आईपीएल 2026 में आरसीबी अपने अभियान का आगाज 28 मार्च को एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करेगी. विराट कोहली से आरसीबी को इस सीजन भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. विराट का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में शानदार रहा था, और उन्होंने 15 मुकाबलों में 144 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 657 रन बनाए थे.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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