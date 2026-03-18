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Hindi Newsक्रिकेटकोहली-रोहित नहीं ये खिलाड़ी है नंबर-1, ODI रैंकिंग में जबरदस्त बदलाव, टॉप 10 में दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एंट्री

कोहली-रोहित नहीं ये खिलाड़ी है नंबर-1, ODI रैंकिंग में जबरदस्त बदलाव, टॉप 10 में दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एंट्री

आईसीसी की ताजा रैंकिंग काफी उठा-पटक देखने को मिली है. रोहित शर्मा और विराट कोहली नंबर1 बल्लेबाज नहीं हैं बल्कि, डेरिल मिचेल नंबर 1 खिलाड़ी हैं. साथ ही टॉप 10 खिलाड़ियों में दो पाकिस्तानी बल्लेबाजों की एंट्री हुई है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 18, 2026, 04:30 PM IST
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Image credit- Espn/PCB
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आईसीसी ने एक बार फिर नई रैंकिंग जारी की है. इसमें भारी उठा-पटक देखने को मिली है. खास बात ये है की सीरीज हारने के बाद भी इस लिस्ट में पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज शामिल हैं. वहीं, भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली दूसरे और चौथे पायदान पर शामिल हैं.  टी20 विश्व कप 2026 के बाद यह दूसरी अपडेट है. इस दौरान टी20 इंटरनेशनल मुकाबले ज्यादा नहीं खेले गए, इसलिए इस फॉर्मेट की रैंकिंग में खास बदलाव देखने को नहीं मिला. हालांकि वनडे रैंकिंग में कुछ हलचल जरूर हुई है.पाकिस्तान की टी20 टीम के कप्तान ने वनडे रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है और अब वह टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहे हैं. उनकी इस बढ़त के कारण कई बल्लेबाज रैंकिंग में नीचे खिसक गए हैं. 

डोरिल मिचेल आज भी नंबर 1

नई आईसीसी वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल अब भी पहले स्थान पर बने हुए हैं, उनकी रेटिंग 840 है. भारत के विराट कोहली 791 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 756 की रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर कायम हैं. भारत के रोहित शर्मा 748 अंकों के साथ चौथे नंबर पर हैं, जबकि टीम इंडिया के वनडे कप्तान शुभमन गिल 716 की रेटिंग के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद हैं. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम 684 अंकों के साथ छठे नंबर पर हैं. वेस्टइंडीज के शे होप 679 रेटिंग के साथ सातवें स्थान पर हैं और आयरलैंड के हैरी टेक्टर भी समान रेटिंग के साथ इसी पायदान पर हैं. भारत के केएल राहुल 664 अंकों के साथ नौवें नंबर पर हैं और अब पाकिस्तान के सलमान अली आगा भी इसी रेटिंग के साथ उनके बराबर पहुंच गए हैं.

सलमान अली आगा की लंबी छलांग

पाकिस्तान की टी20 टीम की कमान संभालने वाले सलमान अली आगा वनडे में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में खेलते हैं. हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भले ही पाकिस्तान को हार मिली हो, लेकिन आखिरी मुकाबले में सलमान ने शानदार शतक लगाया. इस पारी का फायदा उन्हें रैंकिंग में मिला और उन्होंने सीधे 9 स्थान की छलांग लगाकर टॉप-10 में एंट्री कर ली. अब उनकी रेटिंग 664 है, जो केएल राहुल के बराबर है.

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कई बल्लेबाजों को हुआ नुकसान

सलमान के ऊपर आने से कई बल्लेबाजों को एक-एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है. श्रीलंका के चरिथ असलंका, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, भारत के श्रेयस अय्यर, दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक, श्रीलंका के कुसल मेंडिस, इंग्लैंड के जो रूट और न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र सभी एक-एक पायदान नीचे खिसक गए हैं. आने वाले दिनों में वनडे मुकाबले ज्यादा खेले जाने वाले हैं, ऐसे में रैंकिंग में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

ये भी पढ़ें: इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या? T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी का बड़ा खुलासा

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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