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Hindi Newsक्रिकेटसचिन या धोनी नहीं सिर्फ 2 ODI खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर को आइडल मानते हैं हार्दिक पांड्या, रिकॉर्ड देख लगेगा झटका

सचिन या धोनी नहीं सिर्फ 2 ODI खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर को आइडल मानते हैं हार्दिक पांड्या, रिकॉर्ड देख लगेगा झटका

Who is Hardik Pandya Idol: बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में सितारों की महफिल सजी. इसी दौरान खिलाड़ियों से कुछ दिलचस्प सवाल भी पूछे गए. हमेशा की तरह इस बार भी स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने जवाब से फैंस को हैरान कर दिया. हार्दिक ने सिर्फ 2 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर को अपना आइडल बताया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:49 AM IST
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सिर्फ 2 ODI खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर को आइडल मानते हैं हार्दिक पांड्या (PHOTO- BCCI/ANI)
सिर्फ 2 ODI खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर को आइडल मानते हैं हार्दिक पांड्या (PHOTO- BCCI/ANI)

Who is Hardik Pandya Idol: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का परचम लहराने के बाद टीम इंडिया को सम्मानित किया गया. रविवार (15 मार्च) को दिल्ली में आयोजित हुए बीसीसीआई नमन अवार्ड्स में सितारों की महफिल सजी. इसी दौरान खिलाड़ियों से कुछ दिलचस्प सवाल भी पूछे गए. हमेशा की तरह इस बार भी स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने जवाब से फैंस को हैरान कर दिया. स्टेज पर उनके साथ टीम इंडिया की धाकड़ ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मौजूद थे. साथ ही भविष्य के सितारे वैभव सूर्यवंशी भी मंच पर थे.

लोकप्रिय कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इन सभी खिलाड़ियों से कुछ दिलचस्प सवाल पूछे, जिसमें ये भी शामिल था कि आप लोगों का आइडल कौन रहा है? अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह का नाम लिया. संजू सैमसन ने महान सचिन तेंदुलकर का नाम लिया और युवा वैभव सूर्यवंशी ने ब्रायन लारा और युवराज सिंह को अपना आइडल बताया.

कौन हैं हार्दिक पांड्या के आइडल?

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जब हार्दिक पांड्या से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा नाम लिया, जिसे सुनकर सब हैरान हैं. हार्दिक ने कहा कि उनके आइडल वसीम जाफर रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि कौन हैं वसीम जाफर और क्रिकेट के मैदान पर उन्होंने ऐसा क्या कारनामा किया है, जिसने हार्दिक पांड्या को प्रेरित किया.

सिर्फ 2 ODI खेल सके वसीम जाफर

पूर्व भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर ने जब क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी, तब ऐसा लगा था कि आने वाले 10-15 सालों तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में राज करेंगे. हालांकि, एकदिवसीय क्रिकेट में वो ज्यादा सफल नहीं हो सके. वसीम जाफर भारत के लिए सिर्फ 2 वनडे इंटरनेशनल मैच ही खेल पाए. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2006 में उन्होंने ODI डेब्यू किया और इसी सीरीज में एक और मैच उनके करियर का आखिरी ODI मुकाबला साबित हुआ.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बादशाह

जी हां, अगर पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट के बादशाह रहे तो वसीम जाफर भी डोमेस्टिक क्रिकेट के धुरंधर थे. आपको जानकर झटका लगेगा कि दाएं हाथ के पूर्व स्टाइलिश बल्लेबाज के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 19410 रन हैं. वो क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में घर पर सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं. 1997-2020 के बीच वसीम जाफर ने भारत में 186 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले हैं और 299 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 14609 रन बनाए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 57 शतक और 91 अर्धशतक है. 

हालांकि, वसीम ने जो सफलता प्रथम श्रेणी क्रिकेट में हासिल की, उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल तब्दील नहीं कर सके. मुंबई के पूर्व क्रिकेटर ने भारत के लिए 31 टेस्ट खेले और 34.10 की औसत से 1944 रन बनाया, जिसमें 5 सेंचुरी और 11 फिफ्टी शामिल है.

ये भी पढ़ें: Virat Kohli ने चुनी RCB की ऑलटाइम प्लेइंग 11, जिगरी यार को नंबर 3 पर दी जगह

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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