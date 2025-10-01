सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़ नहीं...इन धाकड़ भारतीयों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ठोका दोहरा शतक, एक ने तो 3 बार किया कारनामा

India vs West Indies Test Double Century: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज गुरुवार (2 अक्टूबर) को शुरू होने वाली है. भारत में लंबे समय के बाद कोई ऐसी टेस्ट सीरीज होने वाली है जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों नहीं खेलने वाले हैं. रोहित और विराट ने इस मई में इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. रोहित के रिटायर होने के बाद शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया और उन्होंने इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-2 की बराबरी पर समाप्त कराया.

दिग्गजों ने मुकाबले को बनाया रोमांचक

भारत और वेस्टइंडीज के बीच भी क्रिकेट का लंबा इतिहास रहा है. दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देने को मिली है. इस दौरान रोहन कन्हाई, क्लाइव लॉयड, विलियन रिचर्ड्स, माइकल होल्डिंग, ब्रायन लारा, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने दोनों टीमों की सीरीज को रोमांचक बनाया है. इन दोनों टीमों के बीच अब तक हुए टेस्ट मैचों में 13 दोहरे शतक लगे हैं. भारत के लिए अब तक सिर्फ 5 बल्लेबाज ऐसा कर पाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 6 फाइनल और सिर्फ 141 रन...बड़े मैचों में फेल टीम इंडिया के 'प्रिंस', 4 साल में हर बार दिया 'धोखा'

वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

सुनील गावस्कर: भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने एक नहीं, बल्कि तीन बार वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक लगाया है. वह ऐसा करने वाले टीम इंडिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. उन्होंने अप्रैल 1971 पहली बार पोर्ट ऑफ स्पेन में दोहरा शतक लगाया था. तब गावस्कर ने 220 रन बनाए थे. इसके बाद दिग्गज बल्लेबाज ने 1978 में दूसरा दोहरा शतक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाया. गावस्कर ने 205 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद उन्होंने 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना तीसरा तिहरा शतक जड़ा था. चेन्नई में उन्होंने नाबाद 236 रन बनाए थे.

दिलीप सरदेसाई: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज दिलीप सरदेसाई हैं. उन्होंने फरवरी 1971 में किंग्स्टन में 212 रन बनाए थे. सरदेसाई ने 17 चौके और 1 छक्का लगाया था.

नवजोत सिंह सिद्धू: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने थे. उन्होंने मार्च 1997 में पोर्ट ऑफ स्पेन में 201 रन बनाए थे. सिद्धू ने 491 गेंदों की पारी में 19 चौके लगाए थे. उन्होंने एक छक्का भी उड़ाया था.

ये भी पढ़ें: आसमान से गिरे, खजूर पर अटके... 38 साल के अफरीदी पर पाकिस्तान ने खेला दांव, 16 साल से डेब्यू का इंतजार

वसीम जाफर: सिद्धू के बाद वसीम जाफर ने दोहरे शतक का सूखा समाप्त किया था. वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने थे. उन्होंने जून 2006 में एंटीगुआ में 212 रन बनाए थे. जाफर ने 399 गेंदों का सामना किया था.

विराट कोहली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने जुलाई 2016 में दोहरा शतक लगाया था. उन्होंने नॉर्थ साउंड में 283 गेंदों पर 200 रन बनाए थे. विराट ने 24 चौके जड़े थे.