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Hindi Newsक्रिकेटसचिन तेंदुलकर या विराट कोहली नहीं... कौन है युवराज सिंह का फेवरेट बैटिंग पार्टनर? महान खिलाड़ी ने किया खुलासा

सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली नहीं... कौन है युवराज सिंह का फेवरेट बैटिंग पार्टनर? महान खिलाड़ी ने किया खुलासा

Yuvraj Singh Cricket: पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने माइकल वॉन के साथ पॉडकास्ट में महेंद्र सिंह धोनी को अपना पसंदीदा बैटिंग पार्टनर बताया. युवराज ने ललित मोदी से मिली लग्जरी कार के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 11, 2026, 02:03 PM IST
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Yuvraj Singh Cricket: भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने एक लंबे समय तक भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर किया है. ये दोनों खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के उस सुनहरे युग का हिस्सा थे, जिसने 2007 का टी20 वर्ल्ड कप और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था. इस ऐतिहासिक मौके पर धोनी टीम के कप्तान थे, जबकि युवराज सिंह दोनों टूर्नामेंटों में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने गए थे. हाल ही में पूर्व इंग्लैंड कप्तान माइकल वॉन के साथ 'द ओवरलैप क्रिकेट' पॉडकास्ट में युवराज ने अपने करियर और पसंदीदा साथियों के बारे में खुलकर बात की.

पॉडकास्ट के दौरान हुए एक दिलचस्प रैपिड-फायर राउंड में जब युवराज से उनके पसंदीदा बैटिंग पार्टनर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने धोनी का नाम लिया. युवराज ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर या सुपरस्टार विराट कोहली का नाम नहीं लिया. युवराज ने यह भी बताया कि देखने और खेलने के लिए उनका पसंदीदा फॉर्मेट हमेशा टेस्ट क्रिकेट रहा है.

शाहरुख और रणबीर के प्रशंसक

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युवराज से पूछा गया कि जीवन बचाने के लिए वे किस साथी के साथ बल्लेबाजी करना चाहेंगे, तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम चुना. इसके अलावा उन्होंने रणबीर कपूर और शाहरुख खान को अपना पसंदीदा अभिनेता और 'फोर्ड बनाम फेरारी' को अपनी पसंदीदा फिल्म बताया.

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क्रिकेट के अलावा किन खेलों में है युवराज की रुचि? 

युवराज सिंह ने खुलासा किया कि क्रिकेट के बाहर अब गोल्फ उनका पसंदीदा खेल बन चुका है और वे चाहते हैं कि युवा क्रिकेटर भी तनाव दूर करने के लिए इसे खेलें. वे फुटबॉल के भी बड़े प्रशंसक हैं. युवराज विशेष रूप से मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के फैन हैं. उन्होंने बताया कि अतीत में उनके पसंदीदा खिलाड़ी वैन निस्टेलरॉय और रोनाल्डो थे, जबकि वर्तमान में वे ब्रूनो फर्नांडिस को पसंद करते हैं. फुटबॉल वर्ल्ड कप पर चर्चा करते हुए उन्होंने मजाक में कहा कि वे चाहते हैं कि इंग्लैंड जीते क्योंकि उनके ससुराल वाले वहीं से हैं, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के न जीत पाने के रिकॉर्ड पर चुटकी भी ली.

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क्या है ललित मोदी की गिफ्ट की हुई कार की असली कहानी?

सोशल मीडिया पर अक्सर यह चर्चा होती है कि पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने युवराज सिंह को छह छक्के मारने पर कार गिफ्ट की थी. युवराज ने अब इस कहानी की सच्चाई से पर्दा उठाया है. उन्होंने बताया कि मोदी ने पहले फेरारी देने का वादा किया था, फिर पोर्श 911 की बात हुई, लेकिन अंत में उन्हें वास्तव में बीएमडब्ल्यू एम5 (BMW M5) मिली. युवराज ने कहा, "उन्होंने कार डिलीवर की, वे अपनी बात के पक्के इंसान हैं.''

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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