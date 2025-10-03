साई सुदर्शन नहीं... भारतीय टेस्ट टीम में ये बल्लेबाज है नंबर-3 का असली दावेदार, पलट देता है मैच

IND vs WI 1st Test: शुभमन गिल जब से टेस्ट क्रिकट में नंबर-4 बल्लेबाजी पोजीशन पर शिफ्ट हुए हैं, तभी से भारतीय टीम नंबर-3 के बेहतर बल्लेबाज को लगातार तलाश रही है. साई सुदर्शन को नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर आजमाया गया है, जिसमें वह अभी तक बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच में साई सुदर्शन 19 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए. साई सुदर्शन के टेस्ट क्रिकेट में टेम्परामेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं.

टीम इंडिया का सबसे बड़ा विलेन

साई सुदर्शन ने अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से अभी तक 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में 0, 30, 61, 0, 38, 11 और 7 रन के स्कोर ही बनाए हैं. साई सुदर्शन का बल्ला न विदेश में चल रहा है और न ही भारत में. साई सुदर्शन ने अभी तक 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में केवल 147 रन ही बनाए हैं, जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक ही शामिल है. साई सुदर्शन का हाईएस्ट स्कोर 61 रन है. कुल मिलाकर भारत को टेस्ट क्रिकेट में नंबर-3 का बेहतरीन बल्लेबाज अभी तक नहीं मिल पाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय टेस्ट टीम में ये बल्लेबाज है नंबर-3 का असली दावेदार

एक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसा है, जो भारतीय टेस्ट टीम की इस समस्या को हल कर सकता है. वह टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का सबसे बेस्ट नंबर-3 बल्लेबाज साबित हो सकता है. भारत के इस खूंखार बल्लेबाज की बैटिंग देख विरोधी टीम के गेंदबाज भी मानों रहम की भीख मांगने लगते हैं. टेस्ट क्रिकेट में श्रेयस अय्यर भारत के बेस्ट नंबर-3 बल्लेबाज साबित होंगे. श्रेयस अय्यर तलवार की तरह बल्ला चलाते हैं और बेरहमी से गेंदबाजों के धागे खोलकर रख देते हैं. श्रेयस अय्यर के पास तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का सामना करने के लिए गजब की तकनीक है. श्रेयस अय्यर भारत की टेस्ट टीम में आकर मिडिल ऑर्डर में एक्स-फैक्टर की कमी को पूरा कर सकते हैं.

दोहरा और तिहरा शतक जड़ने की काबिलियत

श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट में दोहरा और तिहरा शतक जड़ने की काबिलियत रखते हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस बल्लेबाज के गजब के रिकॉर्ड्स हैं. श्रेयस अय्यर ने 83 फर्स्ट क्लास मैचों में 6408 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 15 शतक और 33 अर्धशतक ठोके हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में श्रेयस अय्यर का बेस्ट स्कोर 233 रन है. श्रेयस अय्यर मैदान के चारों तरफ चौके और छक्कों की बरसात कर रन बटोरने में माहिर हैं.

पलट देता है मैच

श्रेयस अय्यर के पास पारी को संभालने और साथ ही जीत दिलाने की दोहरी काबिलियत है. पिछले कुछ समय में श्रेयस अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है. उनके तरकश में हर वो तीर मौजूद है, जो विरोधी टीम को धराशाई कर सके. श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का कोई मुकाबला ही नहीं है. श्रेयस अय्यर जैसा टैलेंटेड बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में बड़ी-बड़ी पार्टनरशिप बनाने में भी मदद कर सकता है.

शानदार क्रिकेट रिकॉर्ड्स

श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के लिए 51 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 30.66 की औसत और 136.12 की स्ट्राइक रेट से 1104 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने टी20 इंटरनेशनल में 8 अर्धशतक जड़े हैं. श्रेयस अय्यर ने 70 वनडे मैचों में 48.22 की औसत से 2845 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने वनडे में 5 शतक और 22 अर्धशतक जड़े हैं. श्रेयस अय्यर ने 14 टेस्ट मैचों में 36.86 की औसत से 811 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने टेस्ट में 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं.