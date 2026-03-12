321 रन बनाने वाले सैमसन को मिला 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड, तो इस दिग्गज ने उठाए सवाल, कहा- असली दावेदार तो ये था

Advertisement
T20 World Cup 2026: भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर चैंपियन बनी. 321 रन बनाकर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 12, 2026, 04:53 PM IST
T20 World Cup 2026: भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर चैंपियन बनी. 321 रन बनाकर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे. संजू सैमसन के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनने पर साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने सवाल उठाए हैं.

सैमसन के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनने पर उठे सवाल

एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन के बीच करीबी मुकाबला था. टूर्नामेंट के दौरान कुछ ऐसे मौके आए जिसमें जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी देखने के बाद मुझे लगा कि उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का पुरस्कार दिया जा सकता था. बुमराह ने सबसे ज्यादा विकेट लिए और इसलिए वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए दावेदार थे. उनके कुछ खास ओवर और पलों में उनके प्रदर्शन ने भारत के लिए सबसे अहम भूमिका निभाई.'

दिग्गज ने बताया कौन था असली दावेदार?

डिविलियर्स ने कहा, 'भारत में तेज गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करना आसान नहीं है, जब तक कि आप जसप्रीत बुमराह न हों. वह जरूरी समय में एक अलग गियर में चला जाता है और मैच बदल देता है. वह एक संपत्ति हैं.' वर्ल्ड कप में भारत के लिए 8 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने 14 विकेट लिए. वह संयुक्त रूप से वरुण चक्रवर्ती के साथ टॉप पर हैं. हालांकि वरुण ने जसप्रीत बुमराह से एक मैच ज्यादा खेले थे. जसप्रीत बुमराह की इकॉनमी भी वरुण के मुकाबले बेहद प्रभावी रही. टूर्नामेंट के निर्णायक मैचों में बुमराह ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन किया.

सैमसन को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' मिलने की वजह

बात संजू सैमसन की करें तो इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने निश्चित तौर पर अपने बल्ले से प्रभावी प्रदर्शन करते हुए भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. संजू सैमसन ने महज 5 मैच खेले और करीब 200 के स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए. वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में नाबाद 97, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन की यादगार पारियां खेलने की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं.

T20 World Cup 2026

