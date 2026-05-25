सहवाग नहीं... ये खूंखार बल्लेबाज ठोक चुका सबसे तेज तिहरा शतक, 72 गेंदों में जड़ दिए 300 रन

ज्यादातर क्रिकेट फैंस को यह लगता है कि क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में सबसे तेज तिहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम पर दर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है. एक खूंखार बल्लेबाज ने तो सिर्फ 72 गेंद पर ही तिहरा शतक ठोक दिया था.
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ज्यादातर क्रिकेट फैंस को यह लगता है कि क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में सबसे तेज तिहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम पर दर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है. एक खूंखार बल्लेबाज ने तो सिर्फ 72 गेंद पर ही तिहरा शतक ठोक दिया था. बता दें कि वीरेंद्र सहवाग ने 28 मार्च 2008 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच में सिर्फ 278 गेंदों पर ही 300 रन ठोक दिए थे. अपनी पारी में वीरेंद्र सहवाग ने 42 चौके और 5 छक्के लगाए थे. यह इंटरनेशनल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज तिहरा शतक है.
अगर हम इंटरनेशनल या किसी क्लब लेवल के क्रिकेट के बारे में बात करें तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक विस्फोटक बल्लेबाज ने 72 गेंद पर ही तिहरा शतक ठोक दिया था. अपनी पारी के दौरान उस बल्लेबाज ने 39 छक्के और 14 चौके जड़ दिए थे. हालांकि यह रिकॉर्ड दिल्ली के एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बना था. 7 फरवरी 2017 को मोहित अहलावत नाम के एक बल्लेबाज ने दिल्ली में एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान एक टी20 मैच में तिहरा शतक ठोक दिया था.
दिल्ली के इस लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में मोहित अहलावत ने मावी इलेवन टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए फ्रेंड्स इलेवन टीम के खिलाफ 72 गेंदों में 300 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. मोहित अहलावत ने इस मैच में फ्रेंड्स इलेवन के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 39 छक्के और 14 चौके जड़ दिए थे. मोहित अहलावत की इस पारी के दम पर मावी इलेवन ने 20 ओवरो में 416 रनों का स्कोर खड़ा किया. जवाब में फ्रेंड्स इलेवन को इस मैच में 216 रन से हार का सामना करना पड़ा.
मोहित अहलावत का नाम क्रिकेट इतिहास में अमर हो गया. मोहित अहलावत दिल्ली के लिए रणजी मैच भी खेल चुके हैं. उन्हें ऋषभ पंत से पहले दिल्ली के लिए रणजी खेलने का मौका मिला था. मोहित अहलावत दिल्ली और सर्विसेज के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. मोहित अहलावत ने 21 फर्स्ट क्लास मैचों में 674 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं. 35 List-A मैचों में मोहित अहलावत ने 909 रन बनाए हैं. मोहित अहलावत ने List-A में 5 अर्धशतक ठोके हैं.
मोहित अहलावत ने घरेलू क्रिकेट में अपना आखिरी मैच सर्विसेज के लिए 29 जनवरी 2026 को रेलवे के खिलाफ रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान खेला था. मोहित अहलावत इस मैच में 1 रन ही बना पाए थे. दिल्ली के बल्लेबाज मोहित अहलावत अब गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं. मोहित के पिता पवन अहलावत भी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें क्रिकेट छोड़ कर टेंपो चलाना पड़ा. मोहित अहलावत लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट अकादमी से निकले हैं, जहां पर गौतम गंभीर और अमित मिश्रा जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी ट्रेनिंग की थी. मोहित अहलावत की उम्र अब 30 साल से ज्यादा हो चुकी है.
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