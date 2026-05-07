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Hindi Newsक्रिकेटधवन-अय्यर-राहुल जैसे दिग्गज फेल... 22 साल के विध्वंसक बल्लेबाज ने हवा में उड़ाया गेल के शतक का रिकॉर्ड, बना नंबर-1

धवन-अय्यर-राहुल जैसे दिग्गज फेल... 22 साल के विध्वंसक बल्लेबाज ने हवा में उड़ाया गेल के शतक का रिकॉर्ड, बना नंबर-1

IPL 2026: क्रिस गेल, क्रिकेट जगत का वो नाम जिसके रिकॉर्ड का पीछा करना मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है. रिकॉर्डलिस्ट में क्रिस गेल का नाम अक्सर ऊपर देखने को मिलता है. आईपीएल में गेल कई टीमों के लिए खेले और रिकॉर्ड कायम किए हैं. पंजाब किंग्स और हैदराबाद के बीच मुकाबले में 22 साल के युवा बल्लेबाज ने डेब्यू सीजन में ही गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर खलबली मचा डाली है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 07, 2026, 11:20 AM IST
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गेल का रिकॉर्ड किया ध्वस्त. Cooper Connolly (BCCI)
गेल का रिकॉर्ड किया ध्वस्त. Cooper Connolly (BCCI)

IPL 2026: क्रिस गेल, क्रिकेट जगत का वो नाम जिसके रिकॉर्ड का पीछा करना मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है. रिकॉर्डलिस्ट में क्रिस गेल का नाम अक्सर ऊपर देखने को मिलता है. आईपीएल में गेल कई टीमों के लिए खेले और रिकॉर्ड कायम किए हैं. आईपीएल में आज भी गेल के नाम कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, जिनके पास पहुंचना भी किसी बल्लेबाज के लिए मुश्किल है. पंजाब किंग्स और हैदराबाद के बीच मुकाबले में 22 साल के युवा बल्लेबाज ने डेब्यू सीजन में ही गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर खलबली मचा डाली. पंजाब किंग्स की तरफ से शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे धुरंधर खेल चुके हैं, लेकिन वो ये कारनामा नहीं कर पाए. 

पंजाब को मिली हार

भले ही हैदराबाद के हाथों पंजाब किंग्स की टीम को 33 रन से हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन टीम के युवा कूपर कोनोली सुर्खियों में हैं. उन्होंने पंजाब की तरफ से इसी साल डेब्यू किया है और हर मैच में टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं. उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में भी वन मैन शो दिखाया. कोनोली ने 59 गेंद में 107 रन की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 8 छक्के जमाए. हालांकि, उन्हें किसी का साथ नहीं मिला जिसके चलते वह टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके. 

ध्वस्त किया गेल का रिकॉर्ड 

कोनोली सबसे कम उम्र में आईपीएल में शतक ठोकने वाले विदेशी बल्लेबाज साबित हुए. 2016 में क्विंटन डि कॉक ने 23 साल 122 दिन में आईपीएल में शतकीय पारी खेली थी, लेकिन कोनोली ने महज 22 साल 257 दिन में ये कारनामा कर दिया. इसी के साथ उन्होंने गेल के शतक का रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया जो बड़े-बड़े धुरंधर नहीं कर पाए. अब कोनोली पंजाब किंग्स के लिए टॉप स्कोरर बन चुके हैं. 

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2018 में गेल ने रचा था इतिहास

साल 2018 में क्रिस गेल ने पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए तबाही मचाई थी. उन्होंने 104 रन की नाबाद पारी खेली थी. वह इतने साल तक पंजाब किंग्स के लिए टॉप स्कोरर रहे, लेकिन कोनोली ने अपने डेब्यू सीजन में ही ये रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. उन्होंने 107 रन बनाए और अब पंजाब किंग्स के लिए टॉप स्कोरर हैं. देखना दिलचस्प होगा कि वह कितने दिन इस मामले में नंबर-1 पर रहते हैं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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