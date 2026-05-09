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Hindi Newsक्रिकेट8 टी20 शतक और 8000+ रन... टीम इंडिया का कप्तान बनेगा ये रिकॉर्डधारी, रेस में नहीं श्रेयस अय्यर!

8 टी20 शतक और 8000+ रन... टीम इंडिया का कप्तान बनेगा ये रिकॉर्डधारी, रेस में नहीं श्रेयस अय्यर!

Team India: इन दिनों आईपीएल फीवर भारत में छाया हुआ है, लेकिन इस बीच टीम इंडिया के नए कप्तान को लेकर बहस छिड़ी हुई है. पंजाब किंग्स की टीम को जीरो से हीरो से बनाने के बाद श्रेयस अय्यर ने भी कप्तानी की दावेदारी ठोकी थी, लेकिन अब खबर है कि टी20 में 8 शतक ठोकने वाला खिलाड़ी कप्तानी की रेस में है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 09, 2026, 01:18 PM IST
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Team India: इन दिनों आईपीएल फीवर भारत में छाया हुआ है, लेकिन इस बीच टीम इंडिया के नए कप्तान को लेकर बहस छिड़ी हुई है. पंजाब किंग्स की टीम को जीरो से हीरो से बनाने के बाद श्रेयस अय्यर ने भी कप्तानी की दावेदारी ठोकी थी, लेकिन अब खबर है कि वो रेस में नहीं हैं बल्कि टी20 में 8 शतक ठोकने वाला खिलाड़ी कप्तानी की रेस में सबसे आगे है. सूर्यकुमार यादव की गद्दी अब खतरे में नजर आ रही है. 

उतार-चढ़ाव से भरा करियर

हम जिस दावेदार की बात कर रहे हैं उसका करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा. टीम इंडिया की प्लेइंग-XI में एक बार जगह बनाने के लिए इस खिलाड़ी ने खूब पापड़ बेले. कई बार ड्रॉप होना पड़ा, लेकिन अब किस्मत पलट चुकी है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया में दमदार कमबैक कर जगह पक्की की और अब कप्तानी के लिए सेलेक्टर्स की रडार में आ चुका है.

8000+ टी20 रन 

टी20 के आंकड़े उठाकर देखें तो ये बल्लेबाज बेहद खूंखार खिलाड़ियों की श्रेणी में नजर आता है. इस खिलाड़ी के नाम 8802 टी20 रन अभी तक दर्ज हैं. वहीं, इस फॉर्मेट में कुल 340 मैच में अभी तक इस बल्लेबाज ने 8 शतक और 55 फिफ्टी ठोक डाली हैं. इतना ही नहीं, आईपीएल 2026 में भी ये बल्लेबाज शानदार फॉर्म में है और 2 शतकीय पारियां खेल चुका है. 

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कौन है ये बल्लेबाज?

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय T20I टीम की कप्तानी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट में जिस दावेदार की बात की जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि संजू सैमसन हैं. सूर्यकुमार यादव पिछले साल से ही खराब फॉर्म में चल रहे हैं. अब आईपीएल में भी उनके प्रदर्शन का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है. संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में टीम इंडिया से बाहर थे, लेकिन बाद में उन्होंने आकर दमदार बैटिंग की और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने. उन्होंने आईपीएल में अभी तक 10 मैचों में 402 रन बनाए हैं. 

सेलेक्टर्स कर सकते हैं प्रयोग

रिपोर्ट के मुताबिक चयन समिति आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी दौरों के लिए टीम का चयन करते समय IPL में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को काफी महत्व देने की योजना बना रही है. सैमसन को टीम के नेतृत्व समूह में शामिल किए जाने की उम्मीद है. संभव है कि उन्हें इन यूरोपीय दौरों के लिए उप-कप्तान बनाया जाए. वहीं, BCCI 2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भी कप्तानी पर खास प्लान बना रहे हैं. 

ये भी पढ़ें.. जयपुर में बरसेंगे रन या लगेगी विकेटों की झड़ी? खुल गया सवाई मानसिंह की पिच का राज

रेस में क्यों नहीं हैं अय्यर

पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में सफल कार्यकाल के बावजूद श्रेयस अय्यर रडार में नहीं हैं. इसके पीछे की वजह भी रिपोर्ट में साफ है. अय्यर वह कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर रहे हैं, इसलिए BCCI उन्हें वापसी के तुरंत बाद ही कोई शीर्ष भूमिका सौंपने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है. टीम के भीतर कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण आगामी दौरों के लिए उनका चयन अभी तक पक्का नहीं हुआ है.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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