देखते रह जाएंगे सूर्या, श्रेयस और सैमसन, ये खिलाड़ी बन जाएगा भारत का अगला T20I कप्तान, गंभीर-अगरकर लगाएंगे मुहर?

Team India T20I Captain: आईपीएल 2026 के बीच इस बात की चर्चा तेज है कि टी20 क्रिकेट में भारत का अगला कप्तान कौन होगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, अब सूर्या से कप्तानी छीन सकती है. हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की नजर उस खिलाड़ी की तलाश कर रही है, जो लंबे समय तक इस फॉर्मेट में टीम की कमान संभाल सकता है. सूर्यकुमार यादव फिलहाल 35 साल के हैं और यही वजह है कि गंभीर-अगरकर उस खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहते हैं जो युवा भी हो और साथ में उसके पास अनुभव भी हो. ऐसी चर्चा है कि विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं, लेकिन एक और स्टार खिलाड़ी है, जो इस रेस में अचानक सबसे आगे हो गया है.
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Team India T20I Captain: आईपीएल 2026 के बीच इस बात की चर्चा तेज है कि टी20 क्रिकेट में भारत का अगला कप्तान कौन होगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, अब सूर्या से कप्तानी छीन सकती है. हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की नजर उस खिलाड़ी की तलाश कर रही है, जो लंबे समय तक इस फॉर्मेट में टीम की कमान संभाल सकता है. सूर्यकुमार यादव फिलहाल 35 साल के हैं और यही वजह है कि गंभीर-अगरकर उस खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहते हैं जो युवा भी हो और साथ में उसके पास अनुभव भी हो. ऐसी चर्चा है कि विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं, लेकिन एक और स्टार खिलाड़ी है, जो इस रेस में अचानक सबसे आगे हो गया है.
भारतीय क्रिकेट में सालों से एक फॉर्मूला रहा है. एमएस धोनी से लेकर विराट कोहली और रोहित शर्मा तक, ये सभी खिलाड़ी जब कप्तान बनाए गए तो इन्हें तीनों फॉर्मेट में टीम की कमान सौंपी गई थी. फिलहाल शुभमन गिल टेस्ट और ODI के कप्तान हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले तक वो इस फॉर्मेट में भी भारत के उपकप्तान थे, लेकिन खराब फॉर्म की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. ये फैसला टी20 विश्व कप को ध्यान में रखकर किया गया था, लेकिन ये प्लानिंग लंबे समय के लिए नहीं थी. आईपीएल 2026 में शुभमन गिल बतौर कप्तान और बल्लेबाज हिट साबित हुए हैं और ऐसे में वो तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनने की दावेदारी ठोक रहे हैं.
भारत में तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान का फॉर्मूला हिट रहा है. ये परंपरा सालों से चल रहा है. उदाहरण के लिए विराट कोहली को ही ले लीजिए. कोहली टेस्ट में शानदार कप्तानी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने T20I की कप्तानी छोड़ी तो उनसे बाकी दो फॉर्मेट से भी ये जिम्मेदारी छीन ली गई थी. ये इस ओर इशारा करता है कि भारत क्रिकेट बोर्ड हमेशा से एक कप्तान रखने पर भरोसा रखता है. अगर ये फॉर्मूला आगे भी जारी रहा तो शुभमन गिल ही टेस्ट और ODI के बाद टी20 में भी टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं.
टी20 वर्ल्ड कप से पहले शुभमन गिल को खराब फॉर्म के कारण टीम से ड्रॉप किया गया था. आईपीएल 2026 में वो पुराने रंग में लौट चुके हैं. वहीं, उनकी कप्तानी भी अभी तक हिट रही है. गुजरात टाइटंस ने अब तक 11 मैचों में से 7 में जीत हासिल की है और ये टीम प्लेऑफ की रेस में आगे चल रही है. अगर उनकी कप्तानी में गुजरात टाइटंस चैंपियन बनने में कामयाब होती है तो ये दावा और मजबूत हो जाएगा. बैटिंग की बात करें तो शुभमन ने 10 मैचों में 46.20 की औसत और 160.42 की स्ट्राइक रेट से 462 रन बनाए हैं.
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