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Hindi Newsक्रिकेटश्रेयस अय्यर या शुभमन गिल नहीं, ये खिलाड़ी बनेगा टीम इंडिया का अगला कप्तान! रवि शास्त्री की पसंद ने चौंकाया

श्रेयस अय्यर या शुभमन गिल नहीं, ये खिलाड़ी बनेगा टीम इंडिया का अगला कप्तान! रवि शास्त्री की पसंद ने चौंकाया

India T20I Captaincy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जीत के बावजूद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर की दावेदारी ने भविष्य के भारतीय कप्तान को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 15, 2026, 12:37 PM IST
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भारतीय क्रिकेट टीम
भारतीय क्रिकेट टीम

India T20I Captaincy: आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक खिताबी जीत के लगभग तीन महीने भारतीय क्रिकेट टीम में सबकुछ बदल गया है. चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्ले से खराब फॉर्म में हैं और उन्हें टीम से निकालने की मांग हो रही है. सूर्यकुमार की कप्तानी पर खतरा मंडरा रहा है. चयनकर्ता सूर्या की जगह किसी और को कप्तान बनाने पर विचार कर सकते हैं.

सूर्या का कप्तानी रिकॉर्ड अब तक प्रभावशाली रहा है, लेकिन लंबे समय से उनकी बल्लेबाजी फॉर्म में गिरावट एक बड़ी चिंता बनी हुई है. आईपीएल 2026 के दौरान भी इसमें कोई खास सुधार नहीं देखा गया है. अगले टी20 वर्ल्ड कप में अभी कुछ साल का समय है, लेकिन टीम प्रबंधन भविष्य को देखते हुए एक नए कप्तान की नियुक्ति कर सकता है.

अय्यर कप्तानी की रेस में सबसे आगे

अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कप्तान बनने के दौड़ में सबसे आगे रहने वाले दावेदारों में से एक बनकर उभरे हैं. इसका मुख्य कारण विभिन्न आईपीएल फ्रेंचाइजी के कप्तान के रूप में उनकी हालिया सफलता और बल्ले से उनकी बेहतरीन फॉर्म है. उन्होंने कोलकाता नाइटराइडर्स को अपनी कप्तानी में आईपीएल चैंपियन बनाया है. दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया है.

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रवि शास्त्री ने सैमसन का किया समर्थन

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने स्वीकार किया है कि सूर्यकुमार की कप्तानी की समीक्षा की जा सकती है. उनका मानना है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन में भारत का अगला टी20 कप्तान बनने की पूरी काबिलियत है. शास्त्री के अनुसार, सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स के लिए कप्तानी करते हुए खुद को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में पहले ही साबित कर दिया है.

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सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में किया था कमाल

संजू सैमसन को जब ओपनर बल्लेबाज के तौर पर पदोन्नत किया गया था. उसके बाद वह भारतीय टी20 टीम का नियमित हिस्सा बन गए. हालांकि, वर्ल्ड कप से ठीक पहले उनकी फॉर्म में गिरावट आई और टूर्नामेंट शुरू होने तक वे अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं थे. संजू प्रतियोगिता के मध्य में भारत के सबसे शानदार बल्लेबाज बनकर उभरे और लगातार तीन मैच जिताऊ पारियां खेलकर 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब जीता. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 97*, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रनों की यादगार पारियां खेलीं.

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आईपीएल 2026 में भी किया कमाल

पिछले साल राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) में ट्रेड किए जाने के बाद संजू ने मौजूदा सीजन की धीमी शुरुआत के बावजूद जोरदार वापसी की है. उन्होंने पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम के लिए दो शतक जड़ते हुए 402 रन बनाए हैं और टीम की प्लेऑफ की उम्मीदों को पुनर्जीवित किया है. रवि शास्त्री का कहना है कि संजू ने अपनी परिपक्वता और बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन से भविष्य की कप्तानी के लिए अपना दावा बेहद मजबूत कर लिया है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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