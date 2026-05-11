न अय्यर और न गिल.... 27 साल का ये खूंखार बल्लेबाज बन सकता है भारत का T20I और ODI कप्तान!

27 साल का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जो भारत का T20I और ODI कप्तान बनने का दावेदार है. यह बल्लेबाज मल्टी-टैलेंटेड है और वह भारत को दुनिया की बेस्ट T20I और ODI टीम बना सकता है. बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL 2026 के बाद अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी सूर्यकुमार यादव को T20I कप्तान के पद से हटा सकती है. BCCI की सेलेक्शन कमिटी को एक ऐसे कप्तान की जरूरत होगी, जो T20I और ODI में भारत की कप्तानी कर पाए.
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27 साल का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जो भारत का T20I और ODI कप्तान बनने का दावेदार है. यह बल्लेबाज मल्टी-टैलेंटेड है और वह भारत को दुनिया की बेस्ट T20I और ODI टीम बना सकता है. बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL 2026 के बाद अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी सूर्यकुमार यादव को T20I कप्तान के पद से हटा सकती है. BCCI की सेलेक्शन कमिटी को एक ऐसे कप्तान की जरूरत होगी, जो T20I और ODI में भारत की कप्तानी कर पाए.
एक बल्लेबाज ऐसा है, जो श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या जैसे नामों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है. वह क्रिकेटर कोई और नहीं, बल्कि विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन हैं. 27 साल के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भारत के T20I और ODI कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं. हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है. अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ईशान किशन को T20I कप्तान बना दे तो वह ODI के कप्तान बनने के भी ऑटोमेटिक च्वाइस हो सकते हैं. ईशान किशन बेहद विस्फोटक बल्लेबाज हैं.
ईशान किशन ने IPL 2026 सीजन के 7 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी की थी, क्योंकि फिटनेस की दिक्कत के चलते नियमित कप्तान पैट कमिंस नहीं खेल रहे थे. ईशान किशन के पास कप्तानी का काफी अनुभव भी है. पिछले साल 2025 में ईशान किशन ने अपनी कप्तानी में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का खिताब भी जिताया था. ईशान किशन बेहतरीन विकेटकीपर और एक शानदार बल्लेबाज भी हैं. अगर वह कप्तान बनते तो उनके करियर में चार चांद लग जाएंगे. एक विकेटकीपर मैदान पर किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा गेम को समझता है.
ईशान किशन कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी की ही तरह सफल साबित हो सकते हैं. ईशान किशन के पास एक स्मार्ट दिमाग है. महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही ईशान किशन झारखंड से आते हैं. ईशान किशन का बिहार से गहरा नाता है. ईशान किशन की कप्तानी में भारत 2016 अंडर-19 वर्ल्ड कप का उपविजेता बना था. ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट में झारखंड की कप्तानी करते हैं. ईशान किशन एक विकेटकीपर बल्लेबाज और कप्तान दोनों का रोल बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं.
ईशान किशन ने भारत के लिए अभी तक 27 ODI मैचों में 42.40 की औसत से 933 रन बनाए हैं, जिसमें 1 दोहरा शतक, 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 210 रन रहा. ईशान किशन ने 45 T20I मैचों में 30.18 की औसत से 1328 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 103 रन रहा. 2 टेस्ट मैचों में ईशान किशन ने भारत के लिए अभी तक 78.00 की औसत से 78 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 52 रन रहा.