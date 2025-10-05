Advertisement
भारत के वनडे कप्तान बनने के दावेदार थे ये 3 खिलाड़ी, BCCI ने गिल को कप्तानी देकर की नाइंसाफी!

Team India Next ODI Captain: गौतम गंभीर दिसंबर 2027 तक टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे, ऐसे में उनका मकसद भारत का नया कप्तान तैयार करना था, जो वनडे वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया की कमान संभाले. इसी को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है. वहीं, रोहित शर्मा को कप्तानी की सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है. अब रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर भारत की वनडे टीम में खेलेंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 05, 2025, 01:05 PM IST
भारत के वनडे कप्तान बनने के दावेदार थे ये 3 खिलाड़ी, BCCI ने गिल को कप्तानी देकर की नाइंसाफी!

Team India Next ODI Captain: गौतम गंभीर दिसंबर 2027 तक टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे, ऐसे में उनका मकसद भारत का नया कप्तान तैयार करना था, जो वनडे वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया की कमान संभाले. इसी को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है. वहीं, रोहित शर्मा को कप्तानी की सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है. अब रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर भारत की वनडे टीम में खेलेंगे. हालांकि शुभमन गिल को वनडे का कप्तान बनाने के चक्कर में BCCI ने 3 खिलाड़ियों के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी कर दी. तीन खिलाड़ी ऐसे थे, जिन्हें भारत का वनडे कप्तान बनाया जाना था, लेकिन BCCI ने उनके साथ नाइंसाफी कर दी. आइए एक नजर डालते हैं उन 3 खिलाड़ियों पर जो भारत के वनडे कप्तान बनने के दावेदार थे.

1. हार्दिक पांड्या

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वनडे कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा को रिप्लेस करने का दम रखते थे. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कपिल देव के स्टाइल की झलक देखने को मिलती है. अपनी कप्तानी के डेब्यू सीजन में हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2022 का खिताब जिताया था. हार्दिक पांड्या आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं. हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के दौरान संयम के साथ खेलते हैं और वह गेंदबाजी में लगातार 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंककर विकेट चटकाने का टैलेंट रखते हैं. हार्दिक पांड्या में कप्तान बनने के सारे गुण मौजूद थे, लेकिन BCCI ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया.

2. श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर भी भारत के वनडे कप्तान बनने के बड़े दावेदार थे, लेकिन BCCI ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जाना चाहिए था, लेकिन BCCI ने उनको वनडे का उपकप्तान बना दिया. आईपीएल में श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान हैं. अपनी कप्तानी में श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL 2024 की ट्रॉफी भी जिता चुके हैं. श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए 70 वनडे मैचों में 48.22 की औसत से 2845 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. पहले श्रेयस अय्यर को ही वनडे कप्तान बनाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स ने शुभमन गिल पर भरोसा दिखाया है.

3. ऋषभ पंत

ऋषभ पंत वनडे कप्तान बनने के बेहतरीन विकल्प थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया. एक विकेटकीपर मैदान पर किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा गेम को समझता है, ऐसे में ऋषभ पंत भी एमएस धोनी की ही तरह कप्तानी में सफल साबित हो सकते थे. ऋषभ पंत के पास एक स्मार्ट दिमाग है. ऋषभ पंत आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हैं. ऐसे में उनके पास कप्तानी का काफी अनुभव भी था. लेकिन, सेलेक्टर्स की सोच शुभमन गिल को कप्तान बनाने की थी. ऋषभ पंत बेहतरीन विकेटकीपर और एक शानदार बल्लेबाज भी हैं. अगर वह कप्तान बनते तो उनके करियर में चार चांद लग जाते.

