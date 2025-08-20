शुभमन गिल नहीं... ये 3 खिलाड़ी थे उपकप्तान बनने के दावेदार, BCCI ने कर दी नाइंसाफी!

Asia Cup 2025: शुभमन गिल को भारत की टी20 टीम में एडजस्ट करने के लिए उपकप्तान बना दिया गया है, इससे अब वह किसी भी सूरत में प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप नहीं हो पाएंगे. स्ट्राइक रेट को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के लिए भारत की टी20 टीम में जगह डिजर्व नहीं करते थे. हालांकि इसके बावजूद उन्हें टी20 टीम का उपकप्तान बना दिया गया. BCCI के इस कदम से संकेत मिलता है कि शुभमन गिल को भविष्य में वनडे और टी20 कप्तान के तौर पर तैयार किया जा रहा है. टेस्ट में पहले ही शुभमन गिल कप्तानी करते हैं. शुभमन गिल को टी20 टीम का उपकप्तान बनाने के चक्कर में BCCI ने 3 खिलाड़ियों के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी कर दी. तीन खिलाड़ी ऐसे थे, जिन्हें भारत का टी20 उपकप्तान बनाया जाना था, लेकिन BCCI ने उनके साथ नाइंसाफी कर दी. आइए एक नजर डालते हैं उन 3 खिलाड़ियों पर जो भारत के टी20 उपकप्तान बनने के दावेदार थे.

1. हार्दिक पांड्या

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 टीम के उपकप्तान बनने के दावेदार थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने उनके साथ नाइंसाफी कर दी. 31 साल के हार्दिक पांड्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. हार्दिक पांड्या ने अभी तक भारत के लिए 114 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 27.88 की औसत से 1812 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं. हार्दिक पांड्या ने इसके अलावा गेंद से कमाल करते हुए 94 विकेट झटके हैं. हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं. हार्दिक पांड्या के अनुभव को देखते हुए उन्हें भारत का टी20 कप्तान बनाया जाना चाहिए था.

BCCI ने एक झटके में खत्म किया इस दिग्गज क्रिकेटर का करियर! महान रिकॉर्ड्स के बावजूद दूध में से मक्खी की तरह निकाला

2. अक्षर पटेल

लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल भारत के टी20 उपकप्तान बनने के दावेदार थे, लेकिन सेलेक्शन कमिटी ने उन्हें भी दरकिनार कर दिया. अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए वनडे और टी20 फॉर्मेट में बेहद अहम खिलाड़ी हैं. अक्षर पटेल टी20 फॉर्मेट में विरोधी टीमों के बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने की तरह हैं. अक्षर पटेल अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग से मैच का रुख पलटने वाले खिलाड़ी हैं. अक्षर पटेल बड़े से बड़े बैटिंग ऑर्डर को तहस-नहस कर सकते हैं. वह अपनी घातक लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी से कहर मचाते हैं. अक्षर पटेल नंबर 7 पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं. ऐसे में अक्षर पटेल भारत की टी20 टीम का उपकप्तान बनना डिजर्व करते थे. अक्षर पटेल ने इसके अलावा वनडे में 72 विकेट और टी20 इंटरनेशनल में 71 विकेट झटके हैं.

25 साल की उम्र में इस क्रिकेटर को लेना पड़ेगा संन्यास! सेलेक्टर्स ने एक बार फिर किया सौतेला बर्ताव

3. संजू सैमसन

संजू सैमसन भारत की टी20 टीम का उपकप्तान बनना डिजर्व करते थे, लेकिन BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने उन्हें भाव तक नहीं दिया. संजू सैमसन विकेटकीपिंग के साथ-साथ ओपनिंग में भी टीम इंडिया को मजबूती देते हैं. संजू सैमसन ने 42 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 861 रन बना लिए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. संजू सैमसन ने इसके अलावा 16 वनडे मैचों में 56.67 की बेहतरीन औसत से 510 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप 2025 में संजू सैमसन ओपनिंग करते हैं या शुभमन गिल.