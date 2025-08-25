सूर्या या पांड्या नहीं... ये तूफानी बल्लेबाज बनेगा भारत का तारणहार, अकेले दम पर जिता देगा एशिया कप!
Asia Cup 2025: भारत का एक धाकड़ बल्लेबाज एशिया कप 2025 में रनों की झड़ी लगा सकता है. यह बल्लेबाज जब क्रीज पर उतरता है तो गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है. साथ ही वह अपना दिन होने पर किसी भी मैच का रुख बड़ी आसानी से पलट सकता है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक UAE की धरती पर खेला जाएगा.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:47 AM IST
सबसे ज्यादा रन बनाएगा ये धाकड़ बल्लेबाज!

एशिया कप 2025 में भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बना सकते हैं. बता दें कि हाल ही में भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (2025) में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 4 शतक ठोके, जिसमें उनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 269 रन भी शामिल था.

गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन

शुभमन गिल अपना दिन होने पर किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं. शुभमन गिल भारत के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जमा चुके हैं. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. शुभमन गिल का पिछले कई सालों में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने भारत के लिए अभी तक 21 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. शुभमन गिल ने 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 30.42 की औसत से 578 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 126 रन है. शुभमन गिल पिछले साल जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई आखिरी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान थे, जिसके बाद उन्हें टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से आराम दिया गया था. शुभमन गिल अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए बेताब हैं.

