सूर्या या सैमसन... पाकिस्तान में 193 के स्ट्राइक रेट से तूफान मचाने वाले की दहशत, तारीफ को मजबूर हुए अकरम

Sep 12, 2025, 10:26 PM IST
Team India
IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का खुमार चारों तरफ छा चुका है. टीम इंडिया ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया. सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन जैसे बड़े नाम इस टूर्नामेंट में छाए हुए हैं. लेकिन पाकिस्तान में भारत के 25 साल के युवा बल्लेबाज की दहशत मची हुई है. इस बल्लेबाज ने अभी भारत के लिए महज 18 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों में खौफ भर दिया है. पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम भी इस खिलाड़ी की तूफानी बल्लेबाजी की तारीफ करने को मजबूर हुए. 

भारत ने किया जीत के साथ आगाज

टीम इंडिया ने एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से कर दी थी. पहला मुकाबला टीम ने यूएई के खिलाफ खेला और जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया. अब पाकिस्तान की टीम भी ओमान के खिलाफ पहली जीत के लिए जद्दोजहद कर रहा है. इस मुकाबले में भी भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले के चर्चे देखने को मिले. 14 दिसंबर को होने वाली भारत-पाकिस्तान के बीच महाजंग को लेकर पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम ने पाकिस्तान को अलर्ट दे दिया है. 

क्या बोले वसीम अकरम?

सोनी स्पोर्ट्स पर पाकिस्तान और ओमान के बीच मुकाबले से पहले वसीम अकरम ने कहा, 'भारतीय टीम के अभिषेक शर्मा 193.49 स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं. ये सिर्फ एक मैच का नहीं बल्कि 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद उनका यह स्ट्राइक रेट है. भारतीय क्रिकेट में यह एकदम से नहीं हुआ. ये भारतीय क्रिकेट की एक रणनीति है जो ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज निकलकर आ रहे हैं.'

ये भी पढे़ं.. IND-PAK 'महाजंग' से पहले सूर्या की वीकनेस जगजाहिर, पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट ने बिछवाया जाल, क्या फंसेंगे SKY?

अभिषेक शर्मा ठोक चुके शतक

अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया में धांसू एंट्री की थी. उन्होंने भारतीय टीम में आने के बाद एक के बाद एक शानदार पारियों को अंजाम दिया. अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ काफी घातक साबित हो सकते हैं. उन्होंने अभी तक महज 17 पारियों में 2 शतक और इतनी ही फिफ्टी के दम पर 565 रन ठोके हैं.

