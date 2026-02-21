Advertisement
trendingNow13117830
Hindi Newsक्रिकेटलास्ट ओवर में 2 विकेट और 1 रन से जीत.. 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल छोड़ो, ये है IND vs SA का सबसे रोमांचक मैच

लास्ट ओवर में 2 विकेट और 1 रन से जीत.. 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल छोड़ो, ये है IND vs SA का सबसे रोमांचक मैच

India vs South Africa Super 8 T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ पर है. सुपर-8 की जंग छिड़ चुकी है. 22 फरवरी को भारतीय टीम अपना सुपर-8 का पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने उतरेगी. इस मैच से पहले हम आपको इन दोनों टीमों के बीच हुए सबसे रोमांचक मैच की याद दिलाने जा रहे हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 21, 2026, 04:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA (PIC- BCCI)
IND vs SA (PIC- BCCI)

India vs South Africa Super 8 T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ पर है. सुपर-8 की जंग छिड़ चुकी है. 22 फरवरी को भारतीय टीम अपना सुपर-8 का पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने उतरेगी. इस मैच से पहले हम आपको इन दोनों टीमों के बीच हुए सबसे रोमांचक मैच की याद दिलाने जा रहे हैं. ऐसा मैच जब भारतीय फैंस की सांसें अटकी थीं और लास्ट ओवर में अफ्रीका को 13 रन की दरकार थी और ओवर की शुरुआत छक्के से हुई. 

कब हुआ था ये मुकाबला? 

हम बात कर रहे हैं साल 2012 टी20 वर्ल्ड कप की जब भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें ग्रुप स्टेज में खेलने उतरी थीं. कोलंबो के मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही. भारतीय टीम ने अपने टॉप-3 बल्लेबाज महज 36 रन पर खो दिए. जिसमें वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और विराट कोहली शामिल थे. हालांकि, मिडिल ऑर्डर ने टीम को लड़ाकू स्कोर तक पहुंचाया. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने बनाए 151 रन

मिडिल ऑर्डर ने मोर्चा संभाला और रोहित शर्मा (25), युवराज सिंह (21), सुरेश रैना (45) और एमएस धोनी (23) रन की पारियां खेली और टीम का स्कोर 151 तक पहुंच गया. अफ्रीका की तरफ से 2-2 विकेट मोर्ने मोर्केल और रॉबिन पीटरसन ने झटके जबकि एक विकेट जैक कैलिस ने अपने नाम किया. भारत की बॉलिंग की तरफ से भी टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिरी ओवर में लक्ष्मीपति बालाजी छा गए जिन्होंने अफ्रीका के जबड़े से जीत छीन ली. 

ये भी पढ़ें.. टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं? आमिर ने बताई वजह, बेतुके बयान पर दी सफाई

लास्ट ओवर थ्रिलर और 1 रन से रोमांचक जीत

भारत ने इस मुकाबले में 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी. टीम इंडिया की तरह अफ्रीका ने भी टॉप-3 बल्लेबाज 46 रन पर खो दिए थे. लेकिन फिर फाफ डु प्लेसिस ने 65 रन की आतिशी पारी खेलकर मुकाबले को अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया. हालांकि, डु प्लेसी के आउट होते ही अफ्रीका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी. आखिरी ओवर तक अफ्रीका ने 8 विकेट खो दिए थे. टीम के पास 2 विकेट और 12 रन की दरकार थी. बालाजी के ओवर की शुरुआत एल्बी मोर्केल के छक्के से हुई और अब 5 गेंद में अफ्रीका को महज 7 रन की दरकार थी. दूसरे गेंद पर मोर्केल अपना विकेट स्लोअर बॉल पर गंवा बैठे. अब मैदान पर उतरे मोर्ने मोर्केल जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद डॉट खेली और अगली गेंद पर फिर छक्का जमा दिया. अफ्रीका की जीत कंफर्म दिख रही थी क्योंकि टीम को महज 2 गेंद पर दो रन की दरकार थी. लेकिन अगली बॉल पर मोर्ने मोर्केल भी आउट हो गए. अफ्रीका की टीम 1 गेंद पहले ही आलआउट हो गई. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SAT20 World Cup 2026

Trending news

भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
ajit pawar plane crash
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
Rajya Sabha elections
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
Rahul Gandhi
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
Pakistan
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
Maharashtra
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा