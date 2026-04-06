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Hindi Newsक्रिकेटIPL के पहले ही ओवर में रनों की बारिश...Tim David नहीं, इन 2 बल्लेबाजों के नाम है सबसे ज्यादा रन ठोकने का महारिकॉर्ड

IPL के पहले ही ओवर में रनों की बारिश...Tim David नहीं, इन 2 बल्लेबाजों के नाम है सबसे ज्यादा रन ठोकने का महारिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट के एक ओवर में अगर 6 बॉल पर 6 छक्के भी लग गए तो अधिकतम 36 रन बनते हैं. यह कमाल दशकों में एक बार होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीएल में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो बल्ले से एक ओवर में 36-36 रन बटोर चुके हैं. यहां हमने उन सभी धुरंधरों की लिस्ट दी है, जिन्होंने 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बटोरे हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:46 PM IST
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RCB vs CSK मैच में तूफानी पारी खेलने के वाले टिम डेविड की फोटो (क्रेडिट-X/IPL)
RCB vs CSK मैच में तूफानी पारी खेलने के वाले टिम डेविड की फोटो (क्रेडिट-X/IPL)

Not Tim David Most runs in an IPL: 5 अप्रैल की रात आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में टिम डेविड नाम की आंधी आई और चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को उड़ा ले गई. आरसीबी के लिए नंबर 5 पर बैटिंग करने आए डेविड ने 25 बॉल पर 8 छक्के और 3 चौके कूटे. इस पारी के दम पर आरसीबी ने 20 ओवरों में 250 रन बोर्ड पर लगाए और फिर चेन्नई को 207 रनों पर समेटकर 43 रनों से मैच जीता. डेविड ने चेन्नई के ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन के एक ओवर में 30 रन ठोके थे. यह पारी का 19वां ओवर था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीएल के इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड इससे भी बड़ा है.

जी हां, आईपीएल के एक ओवर में 2 बल्लेबाज ऐसे हुए हैं, जो 36-36 रन ठोक चुके हैं. ये कमाल किसी और ने नहीं बल्कि तूफानी ओपनर रहे क्रिस गेल और रवींद्र जडेजा के नाम है. गेल ने साल 2011 में एक ओवर में 36 रन बनाए थे, जबकि रवींद्र जडेजा ने यह कमाल 2021 में किया था. दोनों एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से नंबर 1 पर काबिज हैं.

दूसरे पर कमिंस, तीसरे पर 2 नाम

इस लिस्ट में दूसरा नाम पैट कमिंस का है, जो एक तेज गेंदबाज हैं, लेकिन वो 2022 के सीजन में एक ओवर में 34 रन ठोक चुके हैं. तीसरे नंबर पर सुरेश रैना के साथ रोमारियो शेफर्ड मौजूद हैं. रैना ने साल 2014 में एक ओवर में 32 रन बनाए थे, जबकि रोमारियो ने ऐसा कमाल दो बार किया था. शेफर्ड ने साल 2024 और फिर साल 2025 में एक ओवर में 32-32 रन बनाने का कारनामा किया है. 

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खास बात ये है कि इस लिस्ट में नंबर 4 पर संयुक्त रूप से एक-दो नहीं बल्कि 13 धुरंधर हैं. नीचे पूरी लिस्ट दी गई है, जिन्होंने एक ओवर में 30-30 रन कूटे हैं.

IPL के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन 

36 रन- क्रिस गेल (vs परमेश्वरन, 2011)

36 रन- रवींद्र जडेजा (vs हर्षल पटेल, 2021)

34 रन- पैट कमिंस (vs डी सैम्स, 2022)

32 रन- सुरेश रैना (vs पी अवाना, 2014)

32 रन- आर शेफर्ड (vs एनरिच नॉर्खिया, 2024)

32 रन- आर शेफर्ड (vs खलील अहमद, 2025)

30 रन- वीरेंद्र सहवाग (vs एंड्रयू साइमंड्स, 2008)

30 रन- शॉन मार्श (vs वान डेर वाथ, 2011)

30 रन- क्रिस गेल (vs राहुल शर्मा, 2012)

30 रन- विराट कोहली (vs एस कौशिक, 2016)

30 रन- राहुल तेवतिया (vs कॉटरेल, 2020)

30 रन- पैट कमिंस (vs सैम करन, 2021)

30 रन- रिंकू सिंह (vs यश दयाल, 2023)

30 रन- जैक फ्रेजर-मैकगर्क (vs वाशिंगटन सुंदर, 2024)

30 रन- ऋषभ पंत (vs मोहित शर्मा, 2024)

30 रन- रियान पराग (vs मोईन अली, 2025)

30 रन- डेवाल्ड ब्रेविस (vs वी अरोड़ा, 2025)

30 रन- वैभव सूर्यवंशी (vs करीम जनत, 2025)

30 रन- टिम डेविड (vs जेमी ओवर्टन, 2026)

ये भी पढ़ें: IPL का दुर्लभ रिकॉर्ड: शतक ठोका और हैट्रिक भी ली...आखिर किन 3 धुरंधरों ने किया ये 'चमत्कार'?

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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