टिम डेविड तो आसपास भी नहीं... IPL में इस खिलाड़ी ने जड़ा है सबसे लंबा छक्का, दूरी जान खुला रह जाएगा मुंह

IPL Longest Six Record: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक 'मॉन्स्टर सिक्स' मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. कंगारू बल्लेबाज ने रविवार (5 अप्रैल) को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बल्ले से तांडव मचाते हुए 25 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 गगनचुंबी छक्के जड़े. एक सिक्स तो स्टेडियम के बाहर चला गया. इस छक्के की दूरी 106 मीटर मापी गई.

क्या आप जानते हैं कि आईपीएल के इतिहास में सबसे लंबा छक्का जड़ने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? इतना जान लीजिए कि टिम डेविड का 106 मीटर सिक्स उस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं है. तो चलिए सस्पेंस को खत्म करते हुए बताते हैं कि आईपीएल के इतिहास में सबसे लंबा छक्का किस बल्लेबाज ने और कब मारा था?

एल्बी मॉर्कल के नाम है रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में सबसे लंबा छक्का उड़ाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर एल्बी मॉर्कल के नाम है. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने ये कारनामा IPL के पहले सीजन में ही किया था और 19 साल बाद भी ये रिकॉर्ड अटूट है. आईपीएल 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए एल्बी मॉर्कल ने डेक्कन चार्जर्स के स्पिनर प्रज्ञान ओझा पर ऐसा सिक्स जड़ा, जो कुछ देर तक आसमान में दिखाई दी, लेकिन फिर पलक झपकते ही आंख से ओझल हो गई.

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125 मीटर का 'मॉन्स्टर छक्का'

आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है. भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा की गेंद पर एल्बी मॉर्कल ने जो 'मॉन्स्टर छक्का' जड़ा था उसकी दूरी 125 मीटर थी. टिम डेविड का 106 मीटर दूर सिक्स इसके आसपास भी नहीं है. इस स्पेशल लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय स्विंग गेंदबाज प्रवीण कुमार का नंबर है. वैसे तो वो अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन मौका मिलने पर बड़े-बड़े शॉट्स भी लगाने का दम रखते थे. प्रवीण कुमार ने किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) की तरफ से खेलते हुए 2013 में 124 मीटर का सिक्स जड़ा था. तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट हैं, जिन्होंने 2011 में 122 मीटर दूर छक्का उड़ाया था.चौथे पर रॉबिन उथप्पा (120 मीटर) और पांचवें पर क्रिस गेल (119 मीटर) हैं.

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