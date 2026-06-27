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29 गेंद 1135 रन... IPL में ऑरेंज कैप जीतकर भी पीछे रह गए वैभव, 2026 में अब तक कौन T20 का किंग?

2026 में कई खिलाड़ियों के नाम सुर्खियों में रहे. कभी वैभव-वैभव का शोर देखने को मिला तो कभी अभिषेक शर्मा का. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में 776 रन ठोककर टॉप स्कोरर रहे. लेकिन जब बात 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने की बात आती है तो वैभव टॉप पर नहीं हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 27, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:46 PM IST
29 गेंद 1135 रन... IPL में ऑरेंज कैप जीतकर भी पीछे रह गए वैभव, 2026 में अब तक कौन T20 का किंग?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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