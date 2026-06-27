29 गेंद 1135 रन... IPL में ऑरेंज कैप जीतकर भी पीछे रह गए वैभव, 2026 में अब तक कौन T20 का किंग?

2026 में कई खिलाड़ियों के नाम सुर्खियों में रहे. कभी वैभव-वैभव का शोर देखने को मिला तो कभी अभिषेक शर्मा का. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में 776 रन ठोककर टॉप स्कोरर रहे. लेकिन जब बात 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने की बात आती है तो वैभव टॉप पर नहीं हैं. वैभव सूर्यवंशी का नाम 15वें नंबर पर है जबकि अभिषेक शर्मा 7वें स्थान पर हैं. अब इस लिस्ट में कौन टॉप पर है हम आपको बताते हैं.