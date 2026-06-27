29 गेंद 1135 रन... IPL में ऑरेंज कैप जीतकर भी पीछे रह गए वैभव, 2026 में अब तक कौन T20 का किंग?

2026 में कई खिलाड़ियों के नाम सुर्खियों में रहे. कभी वैभव-वैभव का शोर देखने को मिला तो कभी अभिषेक शर्मा का. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में 776 रन ठोककर टॉप स्कोरर रहे. लेकिन जब बात 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने की बात आती है तो वैभव टॉप पर नहीं हैं. वैभव सूर्यवंशी का नाम 15वें नंबर पर है जबकि अभिषेक शर्मा 7वें स्थान पर हैं. अब इस लिस्ट में कौन टॉप पर है हम आपको बताते हैं.
2026 में अब तक 4 बल्लेबाज हैं जो 1000 रन का आंकड़ा पार कर चुके हैं. इन चार में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज है जो नंबर-1 पर है. इसके अलावा बाकी के तीन बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के हैं. टॉप-10 की बात करें तो इस कुल 3 भारतीय बल्लेबाज देखने को मिलते हैं. वैभव इस लिस्ट से भी बाहर हैं.
इस साल अभी तक टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन ईशान किशन ने ठोके हैं. उन्होंने 29 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 1 शतक और 10 फिफ्टी की बदौलत 1135 रन ठोके हैं. 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में मिचेल मार्श, फिन एलेन और रेयान रिकेल्टन भी हैं. 7वें नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं और 10वें नंबर पर संजू सैमसन का नाम आता है.
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वैभव भले ही लिस्ट में 15वें नंबर पर हैं लेकिन उनका औसत 48.50 का है. उन्होंने 16 मैच में 1 शतक और 5 फिफ्टी की बदौलत 776 रन ठोके दिए हैं. अभिषेक शर्मा ने 29 मैच में 935 रन बनाए हैं, इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 8 फिफ्टी देखने को मिलीं. संजू सैमसन ने अभी तक 25 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 949 रन बनाए हैं. सैमसन ने दो शतक और 4 फिफ्टी ठोकी हैं.