वैभव सूर्यवंशी नहीं हैं सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, अभी भी इस प्लेयर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi Debut: करोड़ों भारतीय फैंस की इच्छा पूरी हो गई है. देश के चहेते वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में उन्हें भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला. वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है. उनके डेब्यू करते ही ये बहस शुरू हो गई कि क्या वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं?
जवाब है- नहीं. वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जरूर बने हैं, लेकिन ओवरऑल ये रिकॉर्ड अभी भी किसी और खिलाड़ी के नाम है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करते ही वैभव सूर्यवंशी ने दो बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए. वो टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं (यहां बात फुल मेंबर टीम की हो रही है). इस मामले में उन्होंने आयरलैंड के ऑलराउंडर जोशुआ लिटिल को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 5 सितंबर 2016 को 16 साल और 309 दिन की उम्र में हांगकांग के खिलाफ अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में T20I डेब्यू किया है.
इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. मास्टर ब्लास्टर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 16 साल 205 दिन की आयु में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था.
हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हसन रजा के नाम दर्ज है. उन्होंने 15 अक्टूबर, 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में 14 साल और 233 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. हालांकि, उन्होंने सही उम्र दर्ज कराई थी या नहीं, इसपर काफी बवाल मचा था. बाद में उनकी उम्र को लेकर संदेह पैदा हुआ और PCB ने इस दावे को वापस ले लिया कि रज़ा खेल के इतिहास में पुरुषों के टेस्ट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे.
बता दें कि हसन रजा ने अपने डेब्यू पर नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली थी. वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सके. हालांकि, पाकिस्तान के खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 20 साल के करियर में 13,949 रन बनाए.