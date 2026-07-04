वैभव सूर्यवंशी नहीं हैं सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, अभी भी इस प्लेयर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हसन रजा के नाम दर्ज है. उन्होंने 15 अक्टूबर, 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में 14 साल और 233 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. हालांकि, उन्होंने सही उम्र दर्ज कराई थी या नहीं, इसपर काफी बवाल मचा था. बाद में उनकी उम्र को लेकर संदेह पैदा हुआ और PCB ने इस दावे को वापस ले लिया कि रज़ा खेल के इतिहास में पुरुषों के टेस्ट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे.