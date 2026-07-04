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वैभव सूर्यवंशी नहीं हैं सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, अभी भी इस प्लेयर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला. वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है. उनके डेब्यू करते ही ये बहस शुरू हो गई कि क्या वैभव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं?

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 04, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:55 PM IST
वैभव सूर्यवंशी नहीं हैं सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, अभी भी इस प्लेयर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड
Image Credit: (PHOTO: BCCI) वैभव सूर्यवंशी नहीं हैं सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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