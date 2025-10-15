59 छक्के, 129 चौके और 1009 रन... 16 साल के बल्लेबाज का असंभव रिकॉर्ड, दो दिन रहम की भीख मांगते रहे गेंदबाज क्रिकेट की रिकॉर्डबुक खोलें तो दोहरे शतक, तिहरे शतक के रिकॉर्ड्स की लिस्ट लंबी दिखेगी. टॉप पर दिखेगा वो रिकॉर्ड जिसपर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाएगा. ये ब्रायन लारा के 400 रन का महारिकॉर्ड है.

