ना वैभव सूर्यवंशी, ना अभिषेक...छक्के उड़ाने में सबसे आगे है यह खूंखार बल्लेबाज, 67 छक्कों के साथ रचा इतिहास

Most IPL Sixes from 2025 to 2026: जब बात आईपीएल में गगनचुंबी छक्के जड़ने की आती है तो आज के दौर में सबसे पहले अभिषेक शर्मा या युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का नाम जेहन में आता है, लेकिन अगर हम पिछले दो सीजन (IPL 2025 और IPL 2026) के आंकड़ों को खंगालें, तो 'सिक्सर किंग' की रेस में एक ऐसा खूंखार विदेशी धुरंधर सबसे आगे निकल गया है, जिसने अपनी ताकत से गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा रखी है. क्रीज पर आते ही छक्के लगाना उसकी आदत बन चुकी है. खास बात यह है कि यह खिलाड़ी बड़ी पारियां खेलने के लिए भी मशहूर है.

आईपीएल 2025 से लेकर अब तक जिस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, वह कोई और नहीं बल्कि मिचेल मार्श हैं. उन्होंने अब तक 67 छक्के लगाए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं, जो 65 छक्के जड़ चुके हैं. तीसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी का नाम है, जो 64 सिक्स उड़ा चुके हैं. IPL 2026 में अभी काफी मुकाबले बाकी हैं और इस लिस्ट में बदलाव भी हो सकता है.

(@Crex_live) May 15, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

IPL 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

निकोलस पूरन, 14 मैचों में 40 छक्के श्रेयस अय्यर, 17 मैचों में 39 छक्के सूर्यकुमार यादव, 16 मैचों में 38 छक्के मिचेल मार्श, 13 मैचों में 37 छक्के प्रभसिमरन सिंह, 17 मैचों में 30 छक्के

IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी, 11 मैचों में 40 छक्के

अभिषेक शर्मा, 12 मैचों में 37 छक्के

रायन रिकेल्टन, 10 मैचों में 37 छक्के

प्रियांश आर्या, 11 मैचों में 32 छक्के

मिचेल मार्श, 12 मैचों में 31 छक्के

पिछले 2 सीजन से तबाही मचा रहे मार्श

मिचेल मार्श ने IPL 2025 में 13 मैच खेलकर 627 रन बनाए थे, जिसमें कुल 37 छक्के शामिल थे. IPL 2026 में भी मार्श का बल्ला जमकर बोल रहा है. उन्होंने इस सीजन 12 मैचों में 38.92 की औसत से कुल 467 रन बनाए हैं, जिसमें 40 चौके और 31 छक्के शामिल हैं. मार्श पिछले 2 सीजन से लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

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