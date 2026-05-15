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Hindi Newsक्रिकेटना वैभव सूर्यवंशी, ना अभिषेक...छक्के उड़ाने में सबसे आगे है यह खूंखार बल्लेबाज, 67 छक्कों के साथ रचा इतिहास

ना वैभव सूर्यवंशी, ना अभिषेक...छक्के उड़ाने में सबसे आगे है यह खूंखार बल्लेबाज, 67 छक्कों के साथ रचा इतिहास

Most IPL Sixes from 2025 to 2026: 67 छक्कों के साथ इतिहास रचने वाला यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का खूंखार बल्लेबाज मिचेल मार्श है, जिसने अपनी पावर-हिटिंग से न केवल रनों का अंबार लगाया है, बल्कि निरंतरता के मामले में भी बड़े-बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 15, 2026, 10:58 PM IST
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Mitchell Marsh Most Six
Mitchell Marsh Most Six

Most IPL Sixes from 2025 to 2026: जब बात आईपीएल में गगनचुंबी छक्के जड़ने की आती है तो आज के दौर में सबसे पहले अभिषेक शर्मा या युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का नाम जेहन में आता है, लेकिन अगर हम पिछले दो सीजन (IPL 2025 और IPL 2026) के आंकड़ों को खंगालें, तो 'सिक्सर किंग' की रेस में एक ऐसा खूंखार विदेशी धुरंधर सबसे आगे निकल गया है, जिसने अपनी ताकत से गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा रखी है. क्रीज पर आते ही छक्के लगाना उसकी आदत बन चुकी है. खास बात यह है कि यह खिलाड़ी बड़ी पारियां खेलने के लिए भी मशहूर है.

आईपीएल 2025 से लेकर अब तक जिस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, वह कोई और नहीं बल्कि मिचेल मार्श हैं. उन्होंने अब तक 67 छक्के लगाए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं, जो 65 छक्के जड़ चुके हैं. तीसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी का नाम है, जो 64 सिक्स उड़ा चुके हैं. IPL 2026 में अभी काफी मुकाबले बाकी हैं और इस लिस्ट में बदलाव भी हो सकता है.

IPL 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

  1. निकोलस पूरन, 14 मैचों में 40 छक्के
  2. श्रेयस अय्यर, 17 मैचों में 39 छक्के
  3. सूर्यकुमार यादव, 16 मैचों में 38 छक्के
  4. मिचेल मार्श, 13 मैचों में 37 छक्के
  5. प्रभसिमरन सिंह, 17 मैचों में 30 छक्के

IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

  • वैभव सूर्यवंशी, 11 मैचों में 40 छक्के
  • अभिषेक शर्मा, 12 मैचों में 37 छक्के
  • रायन रिकेल्टन, 10 मैचों में 37 छक्के
  • प्रियांश आर्या, 11 मैचों में 32 छक्के
  • मिचेल मार्श, 12 मैचों में 31 छक्के

पिछले 2 सीजन से तबाही मचा रहे मार्श

मिचेल मार्श ने IPL 2025 में 13 मैच खेलकर 627 रन बनाए थे, जिसमें कुल 37 छक्के शामिल थे. IPL 2026 में भी मार्श का बल्ला जमकर बोल रहा है. उन्होंने इस सीजन 12 मैचों में 38.92 की औसत से कुल 467 रन बनाए हैं, जिसमें 40 चौके और 31 छक्के शामिल हैं. मार्श पिछले 2 सीजन से लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

ये भी पढ़ें: 19 बॉल में 62 रन....सबसे तेज फिफ्टी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तानी कप्तान ने रचा इतिहास

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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